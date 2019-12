Co nevíte o Vémolovi: znásilnění, tábor pro obézní i fascinace plastikami

Nejslavnější český bojovník. Bez debat! Karlos Vémola dokáže zaujmout fanoušky jako nikdo jiný, a rozhodně se mu to nedaří jen díky zápasení. Skoro v každém rozhovoru dokáže prozradit něco nového. Vybrali jsme pro vás proto několik zajímavých faktů o českém Terminátorovi, které jste možná přehlédli a mohly by vás zaujmout. Jako třeba to, že býval hospodským, zažil znásilnění, díval se do hlavně brokovnice nebo že jeho vkus ovlivnila Pamela Anderson.

Odpůrce zápasení žen Ať si každý dělá, co ho baví, takovou filozofii Vémola razí. Zároveň ale přiznává, že sám nemá rád ženské zápasy. „Jsem ze staré školy, neuznávám to. Jsem v tom hodně konzervativní. Někdy se mi líbí ženské zápasy, ale do určité míry. Nelíbilo by se mi, kdyby zápasila moje přítelkyně. Nelíbilo by se mi, kdyby zápasila moje máma. A už vůbec by se mi nelíbilo, kdyby zápasila moje dcera," konstatuje Terminátor razantně.

Lovec housenek Že čtyřiatřicetiletý drsňák a ranař v mládí chytal do síťky motýly, se už celkem ví. Křídla takových úlovků se ale občas trochu poškodí, a nejsou pak tak pěkná. A proto si Vémola občas v pokoji udělal motýlí porodnici. „Aby se nepoškodili, chytal jsem i housenky, které jsem krmil ve sklenicích, až se zakuklily. Jenomže tím, jak se uvnitř topilo, začaly se líhnout už v lednu. Mámě jich bylo líto a začala je pouštět. Musel jsem jí vysvětlovat, že v lednu stejně umřou, takže bude lepší je dát do chloroformu. Vždycky jsem jim vypnul křídla a dal je za sklo..."

Vysněná budoucnost Jak si Terminátor představuje ideální scénář svého stáří? „Samozřejmě bych chtěl být trenérem a předávat zkušenosti mladým. A chtěl bych dohánět věci, na které jsem neměl čas. Dohánět čas s dětmi, dohánět cestování, protože cestuju jen pracovně. Chtěl bych si pořídit motorku, starý klasický chopper a procestovat Evropu. Na to momentálně nemám čas."

Veliký český vzor Nejslavnější český bojovníkem je vzorem pro mnoho lidí. Sám se také netají tím, že jej oslovují veliké osobnosti, jako například Muhammad Ali, Conor McGregor, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Má ale i české vzory. Krom Jaromíra Jágra za velmi inspirativní osobnost považuje nejslavnějšího zápasníka české historie. „Hrozně se mi líbil dokument Celoživotní zápas Gustava Frištenského. Tam se říká, že mu ženy házely po zápasech růže. Říkal jsem trenérovi, že na Frištenského chodilo deset tisíc lidí. On na to, že na mě chodí víc. No jo, ale dnes máme Facebook, Instagram, celkově internet," konstatuje nadšeně Vémola. „Tehdy to viselo nanejvýš někde na plakátě. I přesto na něj chodilo deset tisíc lidí. Byl skutečně jedinečný v tom, co dělal. Ohromně lidský, velmi pomáhal lidem. Za války například přispíval do revolučního fondu, z něhož se pomáhalo rodinám, které na tom byly nejhůř. Přispíval deseti tisíci měsíčně. To byly v té době opravdu velké peníze, moje babička s dědou koupili za deset tisíc dům. Frištenský je pro mě jedním z velikých příkladů a chtěl bych jít v jeho stopách. On má i svůj pomník, a ten já bych jednou měl rád za práci pro české MMA taky. Nemusí být třeba přímo na Václaváku, ale mohl by," říká s pousmáním.

Hospodský s luxusním vkusem Maminka Karlose Vémoly vlastní útulnou hospůdku Zátiší v Liticích nad Orlicí. V té jistou dobu pracoval i sám Terminátor. A to pravidelně od patnácti let až do doby, než odjel do Anglie. „Když jsem v roce 2000 vzala tuhle hospodu, nikdo z nás nebyl z oboru. A jak on nastoupil na hotelovku, tak nás tu začal pěkně sekýrovat. Jak se co má. Pracoval ve výčepu, vzorně oblečený s kravatou. Lidi ho tu měli hrozně rádi. Byl totiž vždy příjemný, měl dobré vystupování," chválí syna maminka Jana. Prací za pípou si navíc přivydělával na drahé věci, které měl už tehdy rád. Lepší boty, dražší mobil… Vždy chtěl víc než standard. Rozhodně to ale neznamenalo, že by byl povrchní. „Velký srdcař. Nikdy nezapomněl, když měl někdo v rodině svátek nebo narozeniny," připomíná Vémolova babička. Bojovníka z Olomouce práce v restauraci opravdu bavila. „Já jsem si v tu dobu nedokázal představit, že budu dělat něco jiného," říká vážně. „Absolvoval jsem i barmanské kurzy a ani mě nenapadlo, že se budu živit sportem. Škola mě sama o sobě nebavila. Myšleno, většina předmětů, ale hotelnictví a praxe, to jo." Hodně si zakládal na vztazích se zákazníky. Žádný otrávený obličej, pokaždé svítil jako sluníčko. „Číšník či barman musí být bavič, musí s těmi lidmi umět komunikovat. Musí umět říct, co chce host slyšet. Náš zákazník, náš pán," myslí si.

Nepravidelný student Ač Trerminátor úspěšně dokončil studium maturitní zkouškou, do školy nechodil rád, a občas využil „triku s botami". Maminka podle bot v předsíni totiž kontrolovala, jestli Karlos už odešel. Ten si je však občas položil vedle postele, aby se mohl v klidu vyspat. „My jsme říkali, že je opravdu středoškolák, protože někdy chodil do školy jen ve středu," vzpomíná s úsměvem babička.

Oblíbené místo z dětství Litice Nad Orlicí, to je to místo, ke kterému má Karlos Vémola citový vztah ještě z dětství. „Jezdil jsem tam vždy na celé prázdniny a nemohl jsem se dočkat, kdy už tam budu. Ohromně jsem to tam miloval. Znamenalo to pro mě naprostou svobodu, na rozdíl od Olomouce, kde jsem žil s rodiči," vzpomíná Vémola. „V Orlických horách jsem začal v šesti letech rybařit. Chytal jsem ryby i do ruky. Ráno jsem vstal na sedmou, do dvanácti jsem chytal, pak jsem musel na oběd a po obědě jsem byl zase do setmění u vody. Babička s máti mě za to úplně nenáviděly. Byl jsem pořád mokrý a smrděl jsem rybami. Nachytal jsem ale každý den deset až dvacet pstruhů. Měli jsme plný mrazák, už to ani nebylo kam dávat. Takže jsme je rozdávali, nebo děda pořádal grilování pro půl vesnice." Na Litice mám ty nejlepší vzpomínky. Nikdy se mi odtamtud nechtělo. Celá rodina se mě snažila uhlídit, ale prakticky pokaždé jsem se schoval někde ve stodole, nebo v okolí. Několikrát nám i ujel vlak, protože mě nemohli najít. Stejně tak to teď mají moje děti. Jednou chtěly i roztrhat pasy, aby nemusely zpátky do Anglie, kde jsou většinu roku."

Znásilněný Terminátor Na první sex má vzpomínky i nejznámější český MMA zápasník Karlos Vémola. O panictví přišel ve čtrnácti letech a nebyla to žádná romantika. O dva roky starší dívka ho prý znásilnila na poli. Bijec z Olomouce umí zaujmout. Uměl to prý už na základní škole. „Díky blbostem jsem byl u holek za frajera. Před publikem jsem byl v pohodě, ale nedej bože, abych byl s holkou někde sám," prozradil Vémola ve své knize Lvi žerou první. Dokonce tvrdí, že nikdy sám žádnou ženu nesbalil. „Vždyť já byl poprvé znásilněný a přišel jsem k tomu jak slepý k houslím," vyprávěl MMA zápasník, který skočil ve čtrnácti letech na lest o dva roky starší dívce. Zkušenější slečna ho vylákala ven do přírody. „Najednou se na mě vrhla. Já za to fakt nemohl, chodil jsem do osmičky, ona o rok výš, a to ještě propadla. Znásilnila mě někde na poli, domů jsem přišel celý od hlíny," postěžoval si Vémola.

Tábor pro otylé Jedním z plánů, které má Vémola v záloze, je i odtučňovací tábor. „Výživa jde hodně dopředu, ale je třeba řešit obezitu, i třeba na školách. A opravdu to není jen o sportu. To, že budeme chodit někam do posilovny a budeme trénovat, to nic neudělá. Člověk může posilovat, a pořád vypadat špatně. Je třeba, aby lidé na takovém táboře, který zamýšlím, strávili nějaký čas a naučili se tam správnému životnímu stylu. Jak jíst, co jíst a co nejíst," tvrdí bojovník. „Jsou různé mýty. Lidé si myslí, že jedí zdravě, ale opak je pravdou. Nízkotučné jogurty například do diety vůbec nepatří, ani některé ovoce. Je toho strašně moc. Takže kemp pro obézní určitě plánuji. Je o to veliký zájem a myslím si, že to bude přínosné pro hodně lidí."

Falešný vchod Vémoland, tak říká čtyřiatřicetiletý bojovník svému sídlu nedaleko Prahy. Veliká vila má jednu velikou zajímavost, a tou je falešný vstup. Když totiž otevřete hlavní vchod do domu, ukáže se, že vlastně nikam nevede. Památka na původního majitele, který chtěl být připravený na nečekanou návštěvu v podobě policejního komanda. Přišel tedy s nápadem, jak nezvané hosty zdržet i lehce zmást. Hrady mají tajné místnosti a únikové prostory, tady se skrývá slepá místnost. I pro to si právě tento dům MMA válečník koupil, historka ho nadchla.

Něha i agrese V kleci se chová jako šelma a sám má zvířecí lovce ohromně rád. „Fascinují mě dravci. Lvi, krokodýli, žraloci… A celkově mám rád nevšední věci, toho už si ale lidé určitě všimli," konstatuje Vémola s úsměvem. „Jsem prostě jako člověk hodně výstřední. A když přijde ke mně někdo na návštěvu, tak mu řeknu, že jdeme krmit krokodýla. Pak můžu dodat, jdeme krmit žraloky. Návštěva si rázem připadá jako v zoo a zažije něco, co jinde ne. Nemám prostě rád běžný život. A mám v sobě dravost, tak mě baví dravá zvířata. Na druhou stranu sbírám i motý

Fascinace plastikami Český terminátor se nijak netají tím, že jej přitahují plastickými operacemi hodně upravené ženy. „Neupravená žena mi nic neřekne. Přirozená krása mě opravdu nezajímá. Ani by mě to nenapadlo. I takové ty málo upravené. Myslím třeba některé missky. Někdo řekne, on chodí s Miss České republiky, ty jo. Ale mě to nic neříká. I kdyby mě taková přemlouvala, na rande ji nevezmu. A jestli, tak zaplatí večeři. Protože, co bych s ní dělal? Když to přeženu, je to pro mě jako sedět s chlapem,“ říká Vémola bez servítků. „To začalo Pamelou Anderson. Byl jsem malý a ohromně se mi líbila. Můj táta měl zase rád zpěvačku Samanthu Fox. V dnešní době je Pamela na můj vkus málo upravená, ale v té době byla víc než jiné. Tímhle jsem začínal, Pobřežní hlídka a tak. V Čechách to vůbec nebylo. Před patnácti lety jsem přijel do Londýna a tam už holky měly silikonová prsa a já jsem se do toho zbláznil. Holka, pokud není upravená, nemá třeba udělaný zadek, pusu, nos… tak se mi nelíbí.“ Vémolova Lela ukázala šatník: dárek od Karlose. Luxusní boty a spousta šatů

Nespokojenost se vzhledem Ač má nejslavnější český MMA zápasník mnoho obdivovatelek, a stejně tak je hodně mužů, kteří by se chtěli vysportovat jako on, Vémola je se svým současným vzhledem nespokojený. „Jako kulturista jsem dělal vše pro to, abych měl veliké svaly. Šlo mi o objem. Ale to do MMA nepatří, a proto teď vypadám, jak vypadám. A já se za to vyloženě stydím. Když se dívám na fotky, jak jsem na tom byl dříve a teď, tak mi to vadí,“ prozrazuje vážně. „Hodně jsem shodil oproti tomu, co jsem měl. Je to jako když ženská výrazně přibere. Vždycky z toho bude nešťastná. Já to z kulturistiky v hlavě mám. Netěším se na nic jiného, než že až ukončím kariéru zápasníka, půjdu zpátky do fitka a budu znovu pracovat na objemu. Budu se snažit udržovat jako třeba Sylvester Stallone. Podívejte se, jak vypadá i po sedmdesátce.“ Zničený Vémola přímo ze šatny: Asi jsem zamrznul davem. Sen je pryč. F*ck!

O fanoušcích Když Vémola mluví o tom, jak jsou pro něj fanoušci důležití, myslí to zcela vážně. Svých příznivců si velmi váží, a proto nikdy neodmítne prosbu o podpis či společnou fotku. „Oni jsou to nejdůležitější, co mě žene dopředu. Kdyby nebylo jich, nebyly by zápasy tam, kde jsou. Nebyly by výplaty, nic. Nebyl by důvod, proč to dělat. Základna fanoušků v České republice začíná být lepší a lepší. A já to v dnešní době dělám právě pro ně. Díky nim si můžu dovolit, co si dovoluji. Díky nim jsem tam, kde jsem,“ uvědomuje si bijec z Olomouce. „Nejvíc mě těší, když mi lidi píšou, že je motivuji. Že třeba díky mně začali s dietou nebo tréninkem. Je moc fajn, když mi píšou rodiče, že jejich děti pořád říkají, jak lvi žerou první. Když opravdu vidím, že jsem lidi nějak motivoval, tak si vždycky říkám, má to smysl.“ Vémola na Slavii prozradil: jaký je fotbalista a co jeho plány s Edenem

Životní lekce s brokovnicí Tvrdý bojovník často lidem rozmlouvá potyčky na ulici. Pouliční rvačka je podle něj předem prohraná záležitost. Nejen proto, že můžete protivníkovi ublížit a mít s tím opletačky, alle také proto, že se může objevit přesila, nebo může někdo tasit zbraň. Vémola o tom ví své. „V Londýně jsem vyzvednul kluky z práce, seděli jsme v autě. Pět vyhazovačů, já jsem z nich byl možná ten nejmenší. Přede mě se narval nějakej bavorák, málem do mě narazil, tak jsem troubil. Samozřejmě, že jsme všichni zařvali: Kreténe! Bavorák zablokoval cestu, tak jsem si říkal: Je nás tu pět frajerů, zajímá mě, co bude dělat,“ vzpomíná slavný zápasník. „Vystoupili dva Poláci, jeden z nich měl brokovnici v ruce. Zaťukal na okno. A řekl ‚Nějakej problém, pánové?‘ V tu chvíli jsme byli všichni takhle maličký. Takže sedím, řídím a jedu dál. Takže to byla taková životní lekce, kdy jsem si říkal sice je tu pět obrovských vyhazovačů, ale v tu chvíli jsme byli maličcí.“ Zápas století mezi Véghem a Vémolou • Foto OKTAGON MMA