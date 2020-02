Lednová Olympiáda dětí a mládeže je za námi. Do projektu, který už pátým rokem pořádá Český olympijský výbor, se letos zapojilo okolo 1300 mladých sportovců a sportovkyň z celé republiky. Mezi zúčastněnými byla i Amelie Valentová, David a Adam Maxovi nebo Viktorie Hüblová.

Že jsou vám jejich jména povědomá? Správně, jde o děti úspěšných českých sportovců. V jakých disciplínách soutěží a co na jejich směle našlápnutou kariéru říkají slavní rodiče?

Amelie Valentová

ročník: 2004

sport: krasobruslení

umístění na Olympiádě dětí a mládeže: 4.

Amelie Valentová se na rozdíl od otce věnuje krasobruslení • Foto Archiv Aleše Valenty

Proč jsem si vybrala svůj sport

„Protože mě baví a naplňuje.“

Jakou největší zkušenost si odvážím z dětské olympiády a jak jsem spokojená se svými výkony

„Největší zkušenost je ta, že jsem si dokázala, že zvládnu zajet jízdy hodně dobře i na větších závodech, a se svými výkony jsem hodně spokojená.“

Jak moc mě láká účast na klasické velké olympiádě dospělých

„Hodně.“

Můj největší sportovní idol

„Alena Kostornaia, Alexandra Trusova, Alina Zagitova.“

V čem je pro mě táta vzorem

„V tom, jaký je to bojovník.“

Čím tátu spolehlivě naštvu

„Tím, že to vzdám.“

Co mi táta při sportu vytýká, za co mě naopak chválí

„Chválí mě za snahu. Nic mi nevytýká.“

Co si nejvíce vybavuju z tátovy kariéry

„Olympiádu.“

Jaké další sporty dělám a jak to stíhám se školou

„Balet, gymnastiku a akrobacii. Se školou to je náročný, ale dá se to stihnout.“

Očima táty Aleše Valenty

(akrobatický lyžař, zlatý medailista z ZOH 2002) „Jsem za ni moc rád, jak se jí to povedlo. Měla velký sen se dostat na olympiádu, což se jí podařilo. Jsem rád, že je sama spokojená s tím, jak zajela, protože měla velké zdravotní potíže a olympiáda byla pro ni prvním letošním závodem. Takže je super, jak to zvládla. Moc jsem jí držel palce.“

Adam Maxa

ročník: 2004

sport: alpské lyžování

umístění na ODM: obří slalom 6., slalom 5.

Bývalý český reprezentant se syny Adamem a Davidem • Foto Barbora Reichová

Proč jsem si vybral svůj sport

„Protože mě na něm baví rychlost, příroda a mnoho dalšího.“

Jakou největší zkušenost si odvážím z dětské olympiády a jak jsem spokojený se svými výkony

„Z olympiády si neberu nějak výjimečné zkušenosti. S výkony jsem celkem spokojený, i když si myslím, že jsem měl na bednu.“

Jak moc mě láká účast na klasické velké olympiádě dospělých

„Hodně moc.“

Můj největší sportovní idol

„Dřív to byl Ted Ligety, nyní asi Marcel Hirscher.“

V čem je pro mě táta vzorem

„Tím, co všechno dokázal, jeho moudrostí i tím, že nikdy nic nevzdá.“

Čím tátu spolehlivě naštvu

„Když jsem tvrdohlavý.“

Co mi táta při sportu vytýká, za co mě naopak chválí

„Jak kdy. Nedá se to říct úplně přesně, protože je to pokaždé jinak.“

Co si nejvíce vybavuju z tátovy kariéry

„Účast na olympiádě v Naganu.“

S kterými sportovci jsem se díky tátovi osobně seznámil

„S Ondřejem Bankem, Horáčkem a Tomášem Bankem.“

Jaké další sporty dělám a jak to stíhám se školou

„Hraju fotbal, jezdím na kole a dělám mnoho dalšího. Se školou to stíhám docela dobře, jelikož si všechno učení dopisuji s podporou mnoha žáků z mé třídy.“

David Maxa

ročník: 2006

sport: alpské lyžování

umístění na ODM: obří slalom 22., slalom 22.

Proč jsem si vybral svůj sport

„Protože je to sport na sněhu.“

Jakou největší zkušenost si odvážím z dětské olympiády a jak jsem spokojený se svými výkony

„Seznámení s novými přáteli a s mými výkony úplně spokojený nejsem.“

Jak moc mě láká účast na klasické velké olympiádě dospělých

„Byla by to super možnost do nového života.“

Můj největší sportovní idol

„Marcel Hirscher.“

V čem je pro mě táta vzorem

„V lyžování a správných rozhodnutích v životě.“

Čím tátu spolehlivě naštvu

„Špatnou známkou ve škole.“

Co mi táta při sportu vytýká, za co mě naopak chválí

„Vytýká mi neaktivitu a pozdní chození do oblouků, chválí mě za snahu.“

Co si nejvíce vybavuju z tátovy kariéry

„Nagano a jeho šesté místo.“

S kterými sportovci jsem se díky tátovi osobně seznámil

„S Davidem Horáčkem a Lukášem Pollertem.“

Jaké další sporty dělám a jak to stíhám se školou

„Hraju fotbal a krásně mi to zapadá do rozvrhu týdne.“

Očima táty Marcela Maxy

(sjezdař, mistr republiky, 13x první místo v rámci závodů FIS) „Jsem rád, že to kluky baví, to je to nejdůležitější. Mají v naší tréninkové skupině výbornou partu, užívají si to. Nejkrásnější je, když člověk vidí, že se zlepšují.“

Viktorie Hüblová

ročník: 2007

sport: krasobruslení

umístění na ODM: 27. Dcera Viktora Hübla, Viktorie, se věnuje krasobruslení • Foto Barbora Reichová

Proč jsem si vybrala svůj sport

„Když mi byly tři roky, mamka koukala na mistrovství Evropy v krasobruslení. Když vjela na led Kiira Korpiová v krásných žlutých šatech, řekla jsem - TO CHCI. Mamka mi slíbila, že až budu bruslit jako ona, budu mít taky takový šaty. Od té doby mě ta myšlenka držela a stále jsem se ptala, kdy už půjdu na to bruslení. Od prvního sklouznutí jsem byla do krasobruslení zamilovaná a stále mě to nepustilo.“

Jakou největší zkušenost si odvážím z dětské olympiády a jak jsem spokojená se svými výkony

„Se svým výkonem jsem byla moc spokojená. Programy jsem trénovala pouhý měsíc, proto jsem byla moc ráda, že se mi jízdy vydařily. Konkurence ale byla veliká. Příští dva roky budu makat, abych zvládla dvojitého axela, případně i nějaký trojitý skok, protože bych se ráda opět nominovala na olympiádu v roce 2021.“

Jak moc mě láká účast na klasické velké olympiádě dospělých

„Pro každého sportovce je olympiáda velkým snem, stejně tak i pro mne. Krasobruslení je ale náročný sport, proto vím, že cesta na klasickou olympiádu je dlouhá a trnitá. Svého snu se ale nevzdávám a snažím se dělat maximum, abych si ho splnila.“

Můj největší sportovní idol

„Ruská krasobruslařka Jevgenija Medveděvová, protože se nevzdává a drží se ve světové špičce již delší dobu. Měla jsem možnost vidět ji bruslit naživo a byla famózní.“

V čem je pro mě táta vzorem

„Nejvíc obdivuju, že i ve svých 41 letech stále hraje na vrcholové úrovni a pořád ho hokej baví. Líbí se mi také, že nikdy nevynechá žádný trénink a stále na sobě pracuje.“

Čím tátu spolehlivě naštvu

„Táta se moc naštvat nedá. Ale někdy se zlobí, když na tréninku dupu vzteky nebo když se hádám se sestrou. Jinak je ale kliďas.“

Co mi táta při sportu vytýká, za co mě naopak chválí

„Vytýká mi, když se mi v tréninku nedaří a začnu dupat, a chválí mě za přístup. Za to že na každém tréninku makám a nic nevypustím.“

Co si nejvíce vybavuju z tátovy kariéry

„Největším zážitkem byl určitě titul mistra extraligy. Tátovi se splnil sen a slavil celý Litvínov.“

S kterými sportovci jsem se díky tátovi osobně seznámil

„On se pohybuje jen mezi hokejistama…"

Jaké další sporty dělám a jak to stíhám se školou

„Chodím na balet, na tenis a hraju na klavír. Se školou to stíhám dobře. Balet, klavír a tenis mám hned po vyučování a kraso tréninky jsou až večer. Chodím do 7. třídy, takže zatím všechno v pohodě stíhám.“

Očima táty Viktora Hübla

(hokejista, útočník Litvínova, mistr extraligy 2015) „Jsem rád, že se jí na Olympiádě dětí a mládeže dařilo. Když už se na olympiádu probojovala, je fajn, že si to užila. Nezdá se, že by z něčeho byla v panice. I když je pravda, že když měla před olympiádou tvrdé tréninky, někdy dupla do ledu nebo bouchla do mantinelu. Ale to někdy udělá každý, když dostává pořádně do těla,“ vybavuje si Hübl, jenž s manželkou na dcery až tolik netlačí. Nepatří do kategorie přehnaně ambiciózních rodičů. „Hlavní je, aby se sportem bavily. Do ničeho dcery nenutíme, holky samy chtějí trénovat, to je super. Samy si o to říkají,“ říká Hübl o trénincích svých dcer Viktorie a Valerie (9), jenž se také věnuje krasobruslení

Jan Pollert

ročník: 2005

sport: alpské lyžování

umístění na ODM: obří slalom 12., slalom 18. Syn kanoisty Lukáše Pollerta se dal na sjezdové lyžování • Foto Barbora Reichová

Proč jsem si vybrala svůj sport

„Před deseti lety táta s kamarády založil klub, a tak jsem začal závodit.“

Jakou největší zkušenost si odvážím z dětské olympiády a jak jsem spokojená se svými výkony

„Olympiáda mi přišla skoro stejná jako ostatní závody, ale vnímal jsem okolo toho mnohem víc organizace. Jinak s výkony na olympiádě moc spokojený nejsem.“

Jak moc mě láká účast na klasické velké olympiádě dospělých

„Účast mě láká docela hodně, ale dobrý výsledek mě láká spíš na Světovém poháru než na olympiádě. Ale na druhou stranu, když se někomu pochlubíte s olympiádou, asi to pro něj bude znamenat víc než Světový pohár.“

Můj největší sportovní idol

„Dřív to byl Ted Ligety a teď asi Mikaela Shiff rinová.“

V čem je pro mě táta vzorem

„Táta je pro mě vzor dosahování nejlepších výsledků jak ve sportu, tak v běžném životě.“

Čím tátu spolehlivě naštvu

„Tátu skoro nikdy nenaštvu, v běžném životě asi s učením.“

Co mi táta při sportu vytýká, za co mě naopak chválí

„Táta mi nic nevytýká, chválí mě za dobré výsledky.“

Co si nejvíce vybavuju z tátovy kariéry

„Táta už nejezdil, když jsem se narodil, ale z vyprávění si nejvíce vybavuju, když vyhrál olympiádu.“

Jaké další sporty dělám a jak to stíhám se školou

„Dělám vodní slalom a hodně mě baví jezdit na skejtu. Se školou to zatím stíhám docela dobře, protože mám skvělého pana ředitele.“