Sportovci na sítích: umělec Northug, Kreuzigerův ďábel a svalovec Ronaldo

Není vyhnutí! Koronavirus ovlivňuje i to, co sportovci ze svých životů sdílí na sociálních sítích. Z většiny z nich se v době nucené nečinnosti stali vzorní taťkové od rodin, nadšení domácí cvičenci… Anebo umělci! Bývalý lyžař Petter Northug si zpestřil karanténu nazpíváním songu All By Myself s vtipným textem, a už druhý den se mohl pochlubit milionem zhlédnutí. Nostalgii z toho, že časy, kdy býval šampionem, jsou pryč, může výstřední Nor hodit za hlavu. Možná ho čeká pěvecká kariéra.