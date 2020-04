Co dělají sportovci v důchodu? Kaberle řídí restauraci, Strachová vede kliniku

Dělat sport na vrcholové úrovni nejde do nekonečna. Po ukončení kariéry tak bývalé profesionály čeká nelehký úkol - najít uplatnění v civilním životě. Přečtěte si, co dnes dělá hokejista Tomáš Kaberle, fotbalista Karel Poborský a do čeho se rozhodl investovat tenista Radek Štěpánek.