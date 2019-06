Adidas bojuje proti plastům v oceánu. Zapojit se do jejich výzvy můžete i vy!

Na Světový den oceánů, tedy 8. června, startuje ekologická výzva značky Adidas a organizace Parley, která se snaží o osvětu v oblasti znečišťování oceánů plasty. Tato akce s názvem Run For The Oceans přilákala v minulém roce téměř milion běžců, kteří vyběhali přes jeden milionu dolarů. Částka byla věnována na program, který se snaží o osvětu mladých lidí v problematice znečišťování oceánů. Letos by společnosti rády vybraly ještě o půl milionu dolarů více.

„Situace, které čelíme na oceánském pobřeží, je kritická. Každou minutu se do našich oceánů dostává tolik plastů, že by s nimi bylo možné naplnit nákladní auto. Tato situace povede k tomu, že v roce 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Proto jsme se rozhodli konat,“ zdůrazňuje hlavní myšlenku akce Alberto Uncini Manganelli, generální manažer adidas Running.

Zapojit se můžete i vy

Zapojit se do výzvy může úplně každý. Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci Runtastic a přihlásit se prostřednictvím ní k eventu Run For The Oceans. Pak už při tréninku jen nezapomeňte aplikaci vždy zapnout. Každý kilometr naběhaný od 8. do 16. června se počítá!

Pro všechny účastníky výzvy je připravena také soutěž o cestu na Maledivy s organizací Parley. Chcete-li se do soutěže zapojit také, stačí se v Runtastic přidat ke komunitě adidas Runners a splnit tyto podmínky.

V Praze se navíc 8. června na Světový den oceánů uskuteční speciální akce. Její součástí bude společný výběh se skupinou adidas Runners, ale také zajímavé přednášky a workshopy. Na Střeleckém ostrově si vyzkoušíte surfařský trénink, namícháte si vlastní müsli, vyrobíte vlastní deodorant nebo se díky přednášce organizace Bezobalu dozvíte, jak produkovat ve svém životě co nejméně odpadu. Akce je zdarma, ovšem je nutné zapsat se prostřednictvím aplikace Runtastic. Více informací najdete v Události na Facebooku.