Už příští sobotu (6.7.) odstartuje 106. ročník Tour de France, nejslavnějšího cyklistického závodu planety. Na něm letos závodníci absolvují 3 480 kilometrů po rovině, v kopcích i vysokých horách. Na programu je teprve potřetí v historii dojezd na ikonický Tourmalet (1974, 2010), muži na kolech si budou muset poradit i s nadmořskou výškou 2 770 metrů při výjezdu na col de l’Iseran.

1. etapa: Brusel - Brusel, 194,5 km, rovinatá Rovinatá etapa s několika kopci z belgických klasik, které jsou v ní ale zařazeny spíš symbolicky. Jako všechny úvodní etapy Grand Tours bude i zde panovat nervozita. Svým charakterem je určena pro sprintery, v závěru tak můžeme vidět souboj závodníků jako Elia Viviani, Fernando Gaviria, Caleb Ewan i Peter Sagan. OČIMA JÁNA SVORADY

„Letos začínáme v Bruselu, takže start v zahraničí, což není úplně neobvyklé. Většinou to přitáhne velkou pozornost. Dokážu si představit, že konkrétně v Bruselu, kdy Belgie je cyklisticky celkem vyspělá země, bude určitě všude hodně lidí. Tahle etapa bude nejspíš velmi kontrolovaná týmy sprinterů, protože tam není žádné velké nebezpečí. A pravděpodobně uvidíme hromadný dojezd, první sprint.“

2. etapa: Brusel (Královský palác) - Brusel (Atomium), 27,6 km, týmová časovka Profil první časovky Tour de France 2019, týmové časovky, je kopcovitý. Jedná se o standardní časovku, která nebude extrémně těžká, zároveň ale ani nudná. I svou délkou ničím nevybočuje. Dá se očekávat útok týmů jako jsou Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady bude záležet, jestli ten, kdo vyhraje první etapu a tím pádem se obleče do žlutého dresu, bude mít dostatečně silný tým, aby ho udržel v časovce. Jsou zde specialisté na tento typ závodů, třeba Quick Step jezdí velmi dobře časovky družstev, myslím, že i Ineos bude silný. Jsou to týmy, které mají ve svých řadách spoustu výborných tempařů, časovkářů, kteří by mohli přetavit svou snahu ve vítězství.“

3. etapa: Binche - Épernay, 215 km, kopcovitá Další rovinatá etapa, jejíž závěr ale zcela po rovině není, tudíž se zde nedá úplně očekávat sprinterský souboj stejných závodníků jako v prvním dnu. V závěrečném osmiprocentním stoupání by se mohl ukázat Peter Sagan, stejně tak i Greg van Avermaet. OČIMA JÁNA SVORADY

„Opět spíš rovinatá etapa. V závěru je tam sice několik horských prémií, ale jenom třetí a čtvrté kategorie, které nebývají nějak extrémně těžké. Může se třeba někdo v závěru pokusit o nástup, ale myslím si, že to spíš bude opět kontrolované. Kdo získá žlutý dres, ten se ho bude snažit udržet, protože to je důležité a tohle je etapa, která nemá žádné extra těžké místo.“

4. etapa: Remeš - Nancy, 213,5 km, rovinatá Tento den čeká závodníky opět rovinatá etapa podobné délky jako předchozí den, tentokrát bez větších kopců. Závěr je rovinatý, o slovo se tedy znovu přihlásí klasičtí sprinteři jako Elia Viviani, Fernando Gaviria a další. OČIMA JÁNA SVORADY

„Pořád velmi podobný styl. Není tady žádná horská prémie, měl by to být sprint, možná tam už budou nějaké pokusy o únik. Ale opět je to etapa, která se dá relativně dobře kontrolovat. Předpokládám, že to bude takové to čekání na první hory. Jsme relativně ve vnitrozemí, takže by tady nemělo hrozit ani nebezpečí v podobě silného větru. Stát se to ale může kdekoliv, každá z rovinatých etap může přinést komplikaci v podobě třeba nějakého bočního větru, který by to mohl znervóznit.“

5. etapa: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 175,5 km, kopcovitá První etapa s většími kopci, ne však takovými, se kterými by si neměli všichni jezdci poradit. O vítězství by se v ní mohl pokusit Peter Sagan, kterému podobné vrchy problémy nedělají. Dá se počítat s pokusy o únik menší skupiny, už ale ne tolik s bojem o výhru podobné skupiny. OČIMA JÁNA SVORADY

„Etapa do Colmaru, tady začínají první horské prémie druhé kategorie, což už jsou celkem slušné kopce. V závěru tady vidíme za sebou kopec druhé a třetí kategorie. Tady myslím, že je šance už na nějaký únik v závěru. Určitě tam nebudou sprinteři a určitě se tady v těch posledních kopcích pole rozdělí - ti, kteří budou vědět, že nemají šanci na výsledek nebo na to, aby pomohli, budou šetřit síly, budou se dělat první větší rozdíly.“

6. etapa: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 160,5 km, horská Přichází první horská etapa, ve které budou konečně moci své schopnosti a aktuální formu ukázat vrchaři. Cyklisté zdolají tři vrcholy první kategorie, na jednom z nich je i cíl. Tady už by mohli být vidět borci z Movistaru jako Nairo Quintana, Alejandro Valverde, body do soutěže o puntíkovaný dres bude chtít získat také domácí hrdina Julian Alaphilippe. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady máme první dojezd do kopce, první opravdu horská etapa, na tohle většina vrchařů čeká. Je to celkem těžká etapa, hodně se tady nastoupá, v podstatě tam není kousek roviny s tím, že je tady tradiční stoupání La Planche des Belles Filles. Tady už by se měli ukázat ti, kteří pomýšlí na celkovou klasifikaci, určitě první náročný test. Očekával bych tady v popředí Vincenza Nibaliho a jezdce Movistaru.“

7. etapa: Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km, rovinatá Nejdelší etapa 106. ročníku, která je v první půli mírně kopcovitá, v závěrečných 90 kilometrech však převládá rovina. Půjde tak opět o etapu kontrolovanou sprinterskými týmy, jejichž zástupci s nabušenými stehny se budou snažit urvat vítězství v závěrečném spurtu. Čili opět příležitost pro Eliu Vivianiho, Caleba Ewana a třeba i Petera Sagana. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady máme rovinatou etapu, ale poměrně dlouhou – 230 kilometrů. Samozřejmě už bude týden v nohách, lidi začnou být unavení a už tam budou i rozdíly v celkovém pořadí, protože tam byly kopce, časovka. Takže tady už budou lidi, kteří budou v celkovém pořadí ztrácet půl hodinu nebo třeba i víc, kteří si mohou dovolit jít do úniku bez toho, aniž by někoho ohrožovali. Takže je možné, že tady nějaký únik uvidíme. Závěr by měl ale patřit sprinterům.“

8. etapa: Mâcon - Saint-Étienne, 200 km, kopcovitá Další z dvousetkilometrových etap, už ale s náročnějším terénem. I když kopcovitá, přesto ještě ne tak náročná, aby ji nezvládli všichni. Zde lze očekávat skupinu závodníků, kteří se pokusí o únik, nemělo by však jít o nikoho usilujícího o celkové pořadí. Tato trasa bude náročná zejména pro sprintery, líbit by se ale mohla Peteru Saganovi, který s podobnými kopci nemá problém, šitá na míru může být i klasikářům jako Philippe Gilbert a Greg van Avermaet. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tohle je jedna z těch nepříjemných etap, kdy jsme ve Francouzském středohoří. Tady nejde o vysoké průsmyky, ale o terén, kde není kousek roviny. Tyto etapy bývají mnohdy horší než typická horská etapa, protože v horské, když je tam kopec deset patnáct kilometrů a je jich několik, většina lidí ví, že je zkrátka nepřejede a pole se rozdělí. Jede se grupeto a skupinka se snaží nějakým způsobem dojet do cíle. Tady ale žádné grupeto nevznikne. Tady se pojede doraz.“

9. etapa: Saint-Étienne - Brioude, 170,5 km, kopcovitá Na konci prvního týdne čeká na závodníky podobná etapa jako předchozí den, jen o třicet kilometrů kratší. Půjde, co se délky týče, o menší odpočinek před další dlouhou etapou v pondělí. Profilově není tolik náročná, po třiceti kilometrech přijde kopec první kategorie, zbytek dne už tak obtížný nebude. I v této etapě by se mohli o slovo přihlásit již zmínění klasikáři. OČIMA JÁNA SVORADY

„To je něco podobného. Opět je tam první kategorie, určitě je třeba být opatrný ze začátku, ale spíš si myslím, že nechají znovu uniknout nějakou skupinu a budou jen kontrolovat žlutý dres. Případně závěr může být ještě nervózní, je tam kopec třetí kategorie, takže kdyby tam byla odjetá nějaká skupinka, ještě se z ní dá pokusit o nějaký nástup. Ale v podstatě je to pro stejné lidi jako předcházející etapa s tím, že když se to nepovede jeden den, tak to budou zkoušet druhý.“

10. etapa: Saint-Flour - Albi, 217,5 km, rovinatá Zde už budou někteří cyklisté vyhlížet volný den, který je čeká v úterý. Před ním ale musí překonat ještě druhou nejdelší etapu letošní „Staré dámy“. V té se dostanou z Francouzského středohoří, nepůjde o den s náročnými kopci, posledních pět kilometrů je víceméně po rovině, ukázat se zde budou moci opět sprinteři. V průběhu celého dne lze očekávat pokusy o únik. OČIMA JÁNA SVORADY „Tohle je jedna z etap, které jsou pro střední část Tour de France typické. Po startu se jede, každý se snaží nastupovat, aby tam nějaká skupina odjela, aby se udělala nějaká reklama, aby tam zkrátka někdo byl. A většinou poměrně dlouhou dobu trvá, než se skupina vykrystalizuje tak, aby opravdu nikomu nevadila. Aby tam nebyl nikdo, kdo by mohl ohrožovat někoho v celkovém pořadí nebo někdo, kdo třeba bude sbírat body na rychlostních prémiích nebo něco podobného.“

11. etapa: Albi - Toulouse, 167 km, rovinatá Po volném dni je tady pro cyklisty přívětivá etapa, bez větších kopců, ne příliš dlouhá, ideální na rozjetí po dni bez závodění. Díky mírnému profilu se tady budou chtít znovu po předchozích náročnějších etapách ukázat sprinteři. Poslední kilometry jsou spíš z kopce a po rovině. Trať ideální pro rychlíky typu Elia Viviani, Caleb Ewan a další sprintery. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady to bude určitě kontrolované sprintery. Může tam být nějaký únik, protože ono se to líp kontroluje. Když by se celé pole od začátku až do cíle snažilo držet pohromadě, tak by se jelo zbytečně rychle. Je lepší, když se nechají odjet dva tři lidi. Zase je to reklama a některé týmy jsou tam jenom z toho důvodu, že nemají na celkovou klasifikaci, těžko vyhrají etapu, jediná možnost je jít do úniků a pokud se jim nepovede vyhrát, tak alespoň jsem v záběru kamer a jsem tam vidět. To je pro sponzory důležité.“

12. etapa: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 209,5 km, horská Začátek dvanáctého dílu letošní Tour de France vypadá vcelku nudně, rozhodně tomu tak ale nebude celou dobu. V závěru jsou dva vrcholy první kategorie, o slovo se tak opět po několika volnějších dnech přihlásí vrchaři. Vidět budou závodníci Movistaru jako Mikel Landa či Nairo Quintana, zaútočit může Egan Bernal. Domácí fanoušci se mohou těšit i na další pokus Juliana Alaphilippa sbírat body do soutěže o puntíkovaný dres. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady mají opět sprinteři takříkajíc volný den. Etapa je poměrně dlouhá, jsou tam sice dva kopce, ale jsou až v závěru, takže není problém hned v prvním udělat grupeto a dojet, jak se říká, skoro na pohodu do cíle. Na druhou stranu druhý test mužů z celkové klasifikace, kteří musí dávat pozor, jsou to kopce první kategorie. I když není nahoře cíl a je tady ještě daleko, třicet kilometrů do cíle. Myslím, že tady půjde o nějaké samostatné úniky… A v každém případě opět dostanou šanci vrchaři.“

13. etapa: Pau - Pau, 27,2 km, individuální časovka Druhá a poslední časovka 106. ročníku Tour, délkou velmi podobná té týmové, ani profil se nijak zásadně svou náročností neliší. Jde sice o etapu před bájným Tourmaletem, ale na to, že by se tady někdo šetřil, se sázet nedá. Jak říkají vždy samotní cyklisté, časovka se jede pokaždé naplno. O slovo by se mohli přihlásit skvělí časovkáři jako Rohan Dennis, Tejay van Garderen, Michal Kwiatkowski. OČIMA JÁNA SVORADY

„První časovka jednotlivců, opět je to spíš tempařská časovka. Vzdálenost je na časovku standardní a měl by to být celkem zajímavý profil. Jednak šance pro časovkáře vyhrát etapu, takže možná už v těch přecházejících by se mohli šetřit. Samozřejmě pro lidi celkového pořadí je potřeba ztratit co nejméně času, případně ho získat. Třeba Vincenzo Nibali se lepší v časovkách. Naopak pro Naira Quintanu je to velmi náročná etapa.“

14. etapa: Tarbes - Tourmalet Barèges, 117,5 km, horská Potřetí v historii Staré dámy. Po tolikáté bude cíl etapy na slavném Tourmaletu. Závodníci vystoupají do nadmořské výšky 2 115 metrů, čeká je 19 kilometrový kopec s průměrným sklonem 7,4 procenta. Půjde o prověrku nejen cyklistů na celkové pořadí, ale také sprinterů a těch, kteří nejsou v optimální formě, zda vůbec zvládnou dojet v časovém limitu. Z adeptů na žlutý dres by se tady měli předvést Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali a další. OČIMA JÁNA SVORADY

„Bude to krátká etapa 117 km. Ty bývají nejhorší, protože není na co čekat. Od začátku se určitě bude spousta lidí snažit jít do úniku už jenom z toho důvodu, aby udělala třeba nějaký časový náskok do prvních kopců. Typičtí sprinteři se asi budou snažit někde naskočit, protože jestli se jim povede získat nějaký náskok do prvního kopce, ten vyjedou v pohodě a budou moct až v posledním trošku vypustit a šetřit síly. S tím, že o celkové pořadí se bude rozhodovat na Tourmaletu. To je tradiční kopec, mytický, tady uvidíme kdo jak na tom je.“

15. etapa: Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km, horská I v tento den čeká borce na kolech to náročnější až v jeho závěru. Vypořádat se v něm budou muset hned se třemi kopci první kategorie, půjde tak o náročnou etapu opět s cílem na kopci. V práci už budou navíc šestnáctý den, což už se na mnohých také projeví. V kopcích první kategorie se bude rozdělovat hodně bodů do soutěže vrchařů, hodně vepředu by mohli být Egan Bernal, Mikel Landa, Julian Alaphilippe. OČIMA JÁNA SVORADY

„Podobná etapa jako předchozí, i když tady už je délka, řekněme, standardnější. Můžeme očekávat nějaký pokus o únik, ale hlavně kontrolu týmů, které jedou na celkové pořadí, kontrolu favoritů mezi sebou. Etapy se nasčítávají, Tourmalet předtím, tady další tři kopce, čím dál tím obtížnější. Budeme mít za sebou už dva týdny, Tour se začne přehupovat do poslední části. Tady už se bude rozhodovat.“

16. etapa: Nîmes - Nîmes, 177 km, rovinatá Po volném dni mají všichni opět příležitost se zase dostat do tempa. Etapa není profilově nijak náročná, dojezd po rovině přináší další příležitost pro přehlídku nabušených stehen. Otázkou ale je, kolik sprinterů „přežilo“ pobyt v Pyrenejích. Očekávat v souboji se zde dá Elia Viviani, Peter Sagan, Fernando Gaviria. OČIMA JÁNA SVORADY

„Po těžkých etapách a volném dni přijde trošku klidu a šance pro sprintery, což je fajn, když se to takhle trošku mění. Nicméně tady jsme na jihu a od moře může i foukat. Tohle je typická etapa, kde se dá očekávat, že by tam mohly být nějaké terezíny, že by se to mohlo někde nadělit na větru. Ale jinak si myslím, že je to etapa důležitá pro sprintery. A kdo z nich už si dal tu námahu, aby přejel první kopce v Pyrenejích, ten tam určitě zůstal proto, aby se v této etapě pokusil o nějaký výsledek.“

17. etapa: Pont du Gard - Gap, 200 km, kopcovitá Určitě pokusy o únik. Tato etapa je na to maximálně vhodná, adepti na celkové pořadí v ní nebudou nikam extra spěchat, budou šetřit síly před blížícími se Alpami. Patří k těm delším, ovšem profilově tady nečeká na cyklisty žádná zrada. Typická etapa, kde by mohli Peter Sagan, Greg van Avermaet, zkrátka lidi, kteří dokážou být trochu lepší v kopcích, vydržet v přední skupině. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tato etapa je podle mě určená na nějaký únik. 200 kilometrů – relativně dlouhá etapa. Celkové pořadí by tady nemělo hrát nějakou roli, ty lidi se budou hlídat, nemají, proč by tady útočili. V závěru je kopec třetí kategorie, pětikilometrový kopec v pěti procentech. Pokud tam někdo bude útočit, jakože si myslím, že se o to někdo pokusí, tak sprinteři tam nejspíš vepředu nebudou. Může tady uniknout skupina lidí, kteří neohrožují celkové pořadí. Vědí, že sprinteři je dojíždět nebudou, protože by to bylo plýtvání silami, takže etapa může dojet v úniku.“

18. etapa: Embrun - Valloire, 208 km, horská Příjezd do Alp přinese hned v úvodu velmi náročnou zkoušku. Ta bude spočívat i v délce etapy, která přesahuje 200 kilometrů, což je v takto vysokých horách pořádná nálož. Na programu je jedna horská prémie první kategorie, dvě HC, čili těžké kopce. V itineráři je i Galibier, opravdu těžký kopec, navíc ve vysoké nadmořské výšce 2 642 metrů. Tady budou mít žně vrchaři, mezi nimiž by se mělo stále bojovat o puntíkovaný dres. V hlavních rolích tedy opět Mikel Landa, Julian Alaphilippe, možná i Alejandro Valverde bojující o celkové pořadí. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady už máme v pořadí osmnáctou etapu, takže jednu z posledních možností na celkové pořadí. Výjezd na Galibier bude opět spektakulární pro diváky, je to velmi hezké místo, je tam vidět z vrchu, už jsme dost vysoko, takže tam nic neroste. Závěr je poměrně zatáčkový, takže zajímavá etapa. S tím, že závodníci na celkové pořadí tady mají jednoznačně ještě šance zvrátit výsledek na svoji stranu. Bude se tady navíc ještě rozhodovat o králi vrchařů. Na každé horské prémii je tady spousta bodů, takže to nejde úplně vypustit.“

19. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 126,5 km, horská Tato etapa patří k těm kratším, ale závodníci se v jejím průběhu musí vypořádat s velkou nadmořskou výškou. Na Col de l´Iseran totiž vyjedou do 2 770 metrů, což je nejvíc z celé letošní Tour de France. Jednoznačný favorit na vítězství v etapě zde není, pravděpodobný je únik menší skupinky závodníků. OČIMA JÁNA SVORADY

„Začátek je nahoru dolů, nějaké menší prémie, které naznačují, že to nebude žádná rovina. Tady je šance jít do úniku. Závěr první kategorie 7 km, 7 procent, to je celkem takové šlapavé stoupání, kde by se úplně nemuselo rozhodovat. Etapu tohoto typu by měli lidi z celkového pořadí být schopní si ohlídat. Tam není prostor, aby někdo nějak zásadně ujel. Ale v každém případě někdo může být v krizi, může se mu ten den jet špatně, záleží, jak zvládl ty předcházející etapy. Takže určitě to nelze jen tak vypustit, je potřeba být vepředu, kontrolovat situaci.“

20. etapa: Albertville - Val Thorens, 130 km, horská Poslední horská etapa 106. ročníku Tour, ve které se někteří budou ještě chtít zviditelnit vítězstvím, možný je ještě i útok na celkové pořadí. Celkově jde o dost těžkou etapu. Dlouhé stoupání čeká na závodníky v samotném závěru, nejde však o nic prudkého, adepti na celkové pořadí by s ním neměli mít potíže. Sedět by mohl třeba Vincenzu Nibalimu. OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady už jsme na konci, Val Thorens je dlouhé stoupání, vysoká nadmořská výška. Spíš je to ale zase šlapavý kopec, kde jsou lidi z celkového pořadí schopni v háku vydržet. Není to dlouhá etapa, určitě se pojede rychle. Podle mě to bude souboj těch nejlepších o poslední vítězství a buď o pojištění si žlutého dresu, nebo o poslední šanci zvrátit situaci. Tato etapa by mohla sedět časovkářům, kterým se určitě lépe dýchá v těchhle kopcích, než v těch prudkých.“