Startuje se v důležitém dopravním centru mezi řekami Rýn a Rhona. Cílové město leží na nejdůležitější cyklistické trase Eurovelo EV6, která vede z francouzského přístavu Saint-Nazaire až do Rumunska. Takže hobíci mohou potkat profíky.

OČIMA JÁNA SVORADY

„Tady máme rovinatou etapu, ale poměrně dlouhou. Samozřejmě už bude týden v nohách, lidi začnou být unavení a narostou i rozdíly v celkovém pořadí, způsobené kopci a časovkou. Takže tady už najdeme jezdce, kteří budou v celkovém pořadí ztrácet půlhodinu nebo třeba i víc, kteří si mohou dovolit jít do úniku bez toho, že by někoho ohrožovali. Takže je možné, že tady nějaký únik uvidíme. Závěr by měl ale patřit sprinterům.“