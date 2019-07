Tour de France 2019

Co to pro vás znamená, že v tento den budete mít žlutý dres?

„Je to speciální den pro Francouze, takže jsem rád, že mám žlutý dres. Byl to můj cíl.“

A co dojet v něm až do Paříže?

„Pro mě je to dobrá situace a užiju si další den ve žlutém. O dalších věcech nepřemýšlím.“

S čím jste do náročné etapy šel?

„Plán byl pokusit se o něco v závěru. Jsem šťastný. Nemohl jsem pro Francii udělat nic lepšího, než získat žlutý dres na Den dobytí Bastily.“

Na závěrečných kilometrech jste spolupracoval s krajanem Thibotem Pinotem, před vámi byl pozdější vítěz Thomas de Gent. Nechtěli jste útočit i na vítězství v etapě?

„Thibaut tam byl se mnou, jeli jsme na plný plyn. Věděl jsem o De Gentovi před námi, ale myslel jsem hlavně na žlutý trikot. Thibaut odvedl dobrou práci a těžil z ní i sám. Byla to pro mě výborná situace.“

Můžete přiblížit, jak jste žlutého dresu docílil?

„Věděl jsem, že musím zkusit zaútočit na posledním kopci, jet na plný plyn. Držel jsem se tam mezi prvními pěti, na posledních 500 metrech kopce jsem si řekl: Tak teď nebo nikdy, musím to zkusit, nemám co ztratit. A teď jsem strašně šťastný za to, co jsem dokázal.“