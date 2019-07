Tour de France 2019

Na tento okamžik mnozí příznivci cyklistiky čekají třeba i celý život. A pak to přijde. Do jejich města zavítá „cirkus“ s názvem Tour de France. Je to, jako kdyby Ježíšek přinesl ten největší dárek už v červenci. Po dlouhém těšení to chce ráno pokud možno brzy vstát a vyrazit do města zaujmout co nejlepší pozici, aby bylo na závodníky dobře vidět. Ulice se davy fanoušků zaplní vcelku brzy. Dvě hodiny před startem už je problém se probojovat do blízkosti trati.

Je to dané i jiným faktorem. Zhruba touto dobou totiž projíždí směrem ke startu reklamní karavana. Něco jako alegorické vozy, ale s jednou velkou výhodou pro fanoušky. Tímto způsobem se totiž prezentují sponzoři Tour de France, a často z vozů rozhazují drobné dárky jako třeba bonbony, čepice, bidony. „Tady! Sem!“ pokřikují ti, na které se ještě nedostalo.

Na pódiu vedle startu je pak možno sledovat různé prezentace, kde se místo snaží ukázat, čím je zajímavé, nejednou se ke slovu dostanou i děti jakožto budoucnost města. A hlavně se čeká, až dorazí hlavní hrdinové, kteří se před každou etapou podepíší a ukážou divákům.

Celé představení před samotným startem navíc probíhá na dvou jevištích. Tím druhým je parkoviště, kam míří týmové autobusy a celá týmová karavana. Každý zájemce si tak může při jejich příjezdu zblízka prohlédnout auta, která pak vidí v televizi v průběhu dne pohybovat se mezi cyklisty na trati, ale i samotná kola, na kterých jejich favorité ten den pojedou. Na parkoviště do úplné blízkosti svých oblíbenců se už ale nedostanou, to je jen pro vyvolené. Pro ty nejbližší, jako jsou rodiče či partnerky a děti cyklistů, a je to i příležitost pro novináře odchytnout závodníky na krátký rozhovor.

To už se blíží vyvrcholení celého představení, kdy většinou někdo z představitelů hostitelského města etapu odstartuje. Nejde však o skutečný start, pouze symbolický. Cyklisté totiž pak jedou ještě několik kilometrů, než jim závodní den ze svého ředitelského auta odmává Christian Prudhomme, šéf pořádající organizace A.S.O.

A tím celá sranda pro město končí. A nutno říci, že není nijak levná. Města, která chtějí hostit start etapy Tour de France, platí organizátorům 80 tisíc eur (přes dva miliony korun), ta, která touží po cíli ve svém městě, musí sáhnout do městského rozpočtu ještě hlouběji – 110 tisíc (asi 2 800 000 Kč).

„Ročně obdržíme 250 až 300 žádostí. Máme velmi blízké vztahy s úředníky, bez kterých by to nešlo. Když tvoříme trasu Tour, snažíme se v průběhu pěti až šesti let pokrýt všechny regiony ve Francii,“ přibližuje proces výběru měst Prudhomme. Z velkého počtu zájemců se ale dostane zhruba jen na 35, přičemž dojezd do Paříže včetně několika dalších měst jsou jistotou.

„S mou pravou rukou Pierre-Yvesem Thouaultem a se sportovním ředitelem Thierrym Gouvenouem a jeho týmem se i nadále budeme pokoušet hledat místa, která udělají závod vzrušujícím v kombinaci s tím, že se stále budeme držet těch, která Tour dělají Tour,“ dodává ředitel.

Při výběru míst hraje často roli jejich historie, známí rodáci, mnohdy i z řad závodníků, jako třeba v nedělní etapě do Brioude, rodiště Romaina Bardeta, jednoho z nejlepších současných domácích cyklistů. Města se pak snaží vytáhnout i výzdobou, spočívající často v rozvěšených girlandách s barvami nejvýznamnějších dresů Tour, žlutých a bílých baloncích, nápisech, různě ztvárněných jízdních kol a podobně. Je ale nutno říci, že v tomto se mají Francouzi ještě co učit od Italů, kde výzdoba při květnovém Giro d´Italia dosahuje ještě mnohem větších rozměrů.

I tak je ale atmosféra Tour de France naprosto jedinečná a mnohá města ji touží prožít.