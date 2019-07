Tour de France 2019

Je to řada věcí jako třeba neregulérní sprint. S touto penalizací se velmi dobře seznámil na květnovém Giro d´Italia Elia Viviani, který při závěrečném spurtu podle jury nebezpečně vybočil a zkřížil cestu závodníkovi za ním, za což následně přišel o vítězství a nevyhnul se ani finanční sankci. Pokutu za neregulérní sprint 500 švýcarských franků (asi 11 500 korun) na letošní Tour jako první obdržel Julien Simon ze stáje Cofidis. Zároveň mu bylo strženo 13 bodů ve sprinterské soutěži o zelený dres. Tento muž byl vůbec prvním pokutovaným 106. ročníku Staré dámy.

Od této sezony se hodně dohlíží také na to, zda cyklisté nezahazují své bidony mimo zóny určené pro odhazování odpadků. Důvodem má být i bezpečnost fanoušků, kterým by údajně ne zcela prázdný bidon mohl způsobit zranění. I příznivcům cyklistiky, kteří dychtí po tomto velmi ceněném suvenýru, je toto pravidlo mnohdy nemilé. Komisaři se na to ale hodně zaměřují a závodníci jsou od letoška za porušení tohoto pravidla opravdu důmyslně pokutováni.

Za odhození bidonu mimo povolenou zónu tak dostal pokutu 200 franků (4600 Kč) třeba ve čtvrté etapě jezdec Movistaru Carlos Verona. V osmém dějství se k němu přidal Rui Costa (UAE Team Emirates) a určitě nebyl poslední. Mimo povolené území se nesmí odhazovat ani žádné jiné odpadky a dobře to už ví i obhájce loňského vítězství Geraint Thomas (Ineos), který toto pravidlo porušil v šesté etapě.

A když už jsme u bidonů, zakázáno a trestáno je také jejich nesprávné předávání. Jde o situace velmi dobře známé z televizních přenosů, kdy závodník přebírá lahev s pitím od sportovního ředitele z doprovodného vozu a tuto lahev drží společně příliš dlouho. V takovém případě jsou pokutováni jak cyklista, tak také dotyčný sportovní ředitel. I za toto porušení pravidel je sankce 200 franků a během 11 etap jich bylo uděleno hned několik.

Další zajímavou kapitolou je pak prohřešek nazvaný jako nevhodné chování. A za to bývá považováno močení na veřejnosti. Pokud tak cyklisté během závodu, který trvá mnohdy i pět hodin, chtějí vykonat potřebu, nesmí to udělat v místě, kde jsou fanoušci. Jinak přijde trest opět v podobě pokuty 200 franků.

Hitem posledních etap pak bylo bránění závodníkem v postupu kupředu jinému cyklistovi. Za to dostali pokutu 500 franků, penalizaci 10 sekund v celkovém pořadí a ztrátu 6 bodů v desátém dílu Tour George Bennett (Jumbo-Visma) a Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step). Ti bránili dostat se víc dopředu Chadu Hagovi z týmu Sunweb. O etapu později se přidal Lampaertův stájový kolega Kasper Asgreen.

„Mám z toho smíšené pocity. Poslouchal jsem instrukce týmu, hodně jsem s nimi o tom komunikoval, ale řekli mi, ať tak jedu, tak jsem poslechl, je to moje práce,“ vyjádřil se později pro Cyclingnews.com Bennett.

A je tady ještě mnoho dalších provinění. Závodníci se mezi sebou nesmí postrkovat, nesmí být hrubí vůči fanouškům, nesmí se příliš dlouho vézt ve vzduchovém polštáři za autem, ředitelé pak musí poslouchat instrukce organizátorů, další členové týmů nemohou dávat občerstvení svým jezdcům mimo vymezenou zónu. A našlo by se toho ještě víc.

Seznam hříšníků

(jde o výběr, v každé etapě je jich vždy několik)

1. etapa

Julien Simon (Cofidis)

– neregulérní sprint

– pokuta 500 švýcarských franků (CHF) – asi 11 500Kč, 13 sprinterských bodů

3. etapa

Týmy CCC and Jumbo-Visma

– odhození bidonu mimo vyznačené území (konkrétní jezdce se nepodařilo určit)

– pokuta 200 CHF (4 600 Kč) pro každý tým

Jonathan Castroviejo (Ineos)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

4. etapa

Iván García (Bahrain-Merida)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

Carlos Verona (Movistar)

– odhození bidonu mimo vymezené území

– pokuta 200 CHF

Nicolas Portal (sportovní ředitel Ineosu)

– nepovolené občerstvení (rozdání tašky s jídlem mimo vytýčené území)

– pokuta 500 CHF

5. etapa

Anthony Perez a sportovní ředitel Alain Deloeuil (Cofidis)

– nepovolené občerstvení (příliš dlouhé předávání bidonu z doprovodného vozu)

– pokuta 200 CHF každý

Yoann Offredo a sportovní ředitel Hilaire Van der Schueren (Wanty-Gobert)

– nepovolené občerstvení (příliš dlouhé předávání bidonu z doprovodného vozu)

– pokuta 200 CHF každý

6. etapa

Geraint Thomas a Gianni Moscon (Ineos)

– odhazování odpadků mimo povolenou zónu

– pokuta 200 CHF každý

Tom Steels (sportovní ředitel Deceuninck – Quick-Step)

– nedodržování instrukcí organizátorů (nekorektní chování v cílové zóně)

– pokuta 300 CHF (7000 Kč)

Sébastien Reichenbach (Groupama FDJ) a Luis Leon Sanchez (Astana)

– strkání se mezi jezdci

– penalizace 10 sekund v celkové klasifikaci, odebrání 4 bodů v bodovací soutěži a pokuta 200 CHF každý

Gorka Izaguirre (Astana), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a Pierre-Luc Périchon (Cofidis)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

8. etapa

Rui Costa (UAE Team Emirates)

– odhození bidonu mimo vymezené území

– pokuta 200 CHF

Marc Soler (Movistar)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

Michael Hepburn (Mitchelton-Scott)

– jízda za autem ředitele

– penalizace 20 sekund celkové klasifikaci, odebrání 6 bodů v bodovací soutěži a pokuta 200 CHF

David McPartland (sportovní ředitel Mitchelton-Scott)

– dovolení Michaelu Hepburnovi jízdy za jeho autem

– pokuta 500 CHF

9. etapa

Simon Clarke (EF Education First)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– příliš dlouhé předávání bidonu z doprovodného vozu

– pokuta 200 CHF za každý prohřešek

10. etapa

George Bennett (Jumbo-Visma) a Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

– bránění jezdcem jinému jezdci v posunu v závodu

– pokuta 500 CHF, odebrání 6 bodů v bodovací soutěži, penalizace 10 sekund v celkové klasifikaci

Alexey Lutsenko (Astana) and Benoit Cosnefroy (Ag2r La Mondiale)

– nevhodné chování (močení na veřejnosti)

– pokuta 200 CHF

11. etapa

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

– bránění jezdcem jinému jezdci v posunu v závodu

– pokuta 500 CHF, odebrání 6 bodů v bodovací soutěži, penalizace 10 sekund v celkové klasifikaci