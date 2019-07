Tour de France 2019

Při včerejším volném dnu byl v dobrém rozmaru. Rest day, neboli odpočinkový den, pojal Peter Sagan opravdu v tomto duchu. „Nedělal jsem nic. Dal jsem si snídani, oběd, masáž. A teď jsem tu s vámi,“ řekl slovenským a českým novinářům.

Narozdíl od mnohých ostatních tak vůbec jeden den nesedl na kolo. „Tím, že je v úterý rovinatá etapa, bude podle mě dost času zase se do závodního koloběhu zapracovat. Teď navíc bylo i dost teplo, 38 až 40 stupňů, tak jsem si řekl, že si to ještě užiju šest dnů, že to nebudu přehánět,“ vysvětlil úspěšný sprinter.

Dnešní etapa by závodníkům jeho ražení měla vyhovovat, očekává se v ní hromadný spurt. „Mělo by to přijet do sprintu. Záleží, zda to další týmy zvládnou kontrolovat, aby nedojel únik. Ale myslím si, že ano, že to bude spurt,“ řekl k dnešní 177 kilometrů dlouhé rovinaté etapě.

Vysoké teploty, které zmínil, prý nesnáší úplně nejlépe, raději má ty okolo 25 stupňů Celsia. „I nad 30 se to ještě dá, ale když se to teď blíží k těm čtyřicítkám, musím se víc polévat studenou vodou,“ prozradil rodák ze Žiliny recept, který mu ve vedrech pomáhá.

Při horských etapách, které bývají pro rychlíky jako Sagan utrpením, zvládl bavit i fanoušky. Když to nebylo jízdou po zadním kole, tak zase potěšil jednoho z diváků podpisem přímo za jízdy. „Ten fanoušek běžel s knížkou vedle mě a měl připravenou i fixku, tak jsem mu to podepsal. Jelo se do kopce, takže ne moc rychle, dokázal vedle mě běžet, tak to nebylo nijak složité. Měl i štěstí, protože za chvíli tam stál policajt, který ho odstavil. A ta jízda na zadním kole? To je pro lidi, ať mají nějaký zážitek.“

Dělá to prý jako odměnu za to, že lidé kolem trati pomáhají cyklistům svým povzbuzováním. „Jsou skvělí, že vyburcují závodníky, udělají atmosféru. I když už nemůžete a oni hučí, tak se jede lépe, než když závodíte sám. I když někdy už je to na hraně, když není ohrazená trať a oni skáčou do cesty. Vytvářejí takový koridor závodníkům, že někdy dojde i k pádu. Ale to vše, že diváci mohou blízko k závodníkům, je asi na cyklistice i pěkné,“ vysvětlil ještě muž, který je zatím neohroženým nositelem zeleného dresu pro lídra bodovací soutěže na Tour.

Má tady i své obytné auto, na kterém je nápis: Občas se mi smějí, protože jsem jiný, a já se jim všem směju, protože jsou stejní. „To je hláška Kurta Cobeina, která se mi líbila. Jinak je dobré, že tady auto mám. Mám si kde odložit všechny ty věci, které vyhrávám, nebo které mi lidi darují. Aspoň to mám kam dát,“ smál se Tourminátor.