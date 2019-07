Tour de France 2019

Jak se vám jelo po úterním pádu? Vyspal jste se vůbec před etapou?

„Musím říct, že noc byla lepší, než by se dalo čekat. Fyzioterapeut odvedl hodně práce v úterý večer i pak cestou na start. Na začátku jsem ale i tak byl trochu ztuhlý, což byl důvod, proč jsem nebyl v úniku. To mě samozřejmě mrzí, protože jsem věděl, že by únik mohl dojet daleko a dalo by se tam udělat hodně minut. Určitě kdybych tam byl, tak by tam nenechali tolik, ale ta šance tam byla.“

Šance dostihnout únik už potom nebyla?

„Myslel jsem si, že se to ještě sjede, ale bohužel skupina byla silná a už se tam potom nikdo nehnal.“

Takže jste měl ambice jet dopředu, nebylo to tak, že by vám vyhovovalo tempo, jakým peloton jel?

„On by v tom zas takový rozdíl nebyl, protože vepředu jeli podle mě rovnoměrně, takže by to bylo hodně podobné. Peloton byl taky velký, takže by to nebylo o větší útratě energie. I když se v závěru závodilo, tak i kdybych od nich třeba odpadl, tak pořád se tam dalo hodně najet.“

Když jste se ráno probral, zjišťoval jste hned, jestli je všechno v pořádku, nic nebolí víc, než je únosné?

„Musím říct, že jsem se docela dobře vyspal, práce fyzioterapeuta a prášek na spaní zabraly dobře, takže z toho hlediska myslím, že jsem hendikep neměl. I když mám naraženou i kostrč, ale na kole mě to nijak neomezovalo.“

Rameno, které jste si poranil už na jaře, je v pohodě?

„Zatím drží, uvidíme další den.“

V průběhu etapy vám chvíli i pršelo. Nevadilo to odřeninám?

„Při zapocení na začátku to lehce štípalo, ale jinak bouřka nebyla až tak špatná. Spíš to bylo nepříjemné v tom, že se hodně zvedla vlhkost a teplo s vlhkem bylo nepříjemné. Jinak v pohodě.“

Vepředu pelotonu došlo k potyčce jezdců Jumbo-Visma a Ineosu, když se snažili navýšit tempo. Nebylo to navýšení nějak rapidní?

„Ne, spíš to bylo nervózní před sjezdem, protože se báli, kdyby to někdo chtěl zkusit, aby byli vepředu. Před kopcem byli všichni v pozoru, ale jinak se vzadu nedělo nic vážného.“

V další etapě už pojedete do Alp. Co od toho čekáte? Peter Sagan požadoval uplatnit reglement o extrémním počasí, protože podle něj jet v Alpách ve 30 stupních může být nebezpečné.

„Myslím, že ve středu bylo teplo horší než v úterý, protože předtím bylo suché horko, zatímco teď bylo víc vlhko. Ale jinak myslím, že teď pojedeme výš a že až takové vedro nebude. Ale uvidíme, jestli se to ochladí přes noc nebo ne.“

Spousta lidí říká, že první alpská etapa je nejtěžší. Vidíte to stejně?

„Budeme tam mít nastoupáno přes pět tisíc metrů a budeme minimálně pět a půl hodiny v sedle. Takže určitě bude těžká.“

Jak máte rád Galibier?

„Z téhle strany jsem ho jel naposledy v roce 2011 v grupetu, takže nevím. Od té doby jsme ho jeli dva roky zpátky z druhé strany.“