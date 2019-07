Tour de France 2019

Byl to neskutečný boj o pozice. Egan Bernal se před vrcholem na Col de l'Iseran odtrhl a zaútočil na cenné body. Už na jeho vrcholu se virtuálně oblékl do žlutého.

Jenže Francouz Julian Alaphilippe se svého žlutého snu nehodlal vzdát tak snadno a ze všech svých sil se snažil ztrátu dohnat. A dokonce se mu to v následném sjezdu dařilo skvěle. Pak však přišla šokující zpráva. Závod se přerušil, časy z posledního vrcholu nakonec byly konečné. A to právě znamenalo, že domácí lídr o žlutý trikot přišel.

Ač jsou před cyklisty stále ještě dvě etapy, Alaphilippe své naděje na celkové vítězství vzdal předem. „Nemyslím si, že by bylo možné se do čela vrátit. Byl jsem poražen někým silnějším, než jsem já, tak to je. Čekal jsem to. Dal jsem do toho maximum, nemám žádné výčitky. Byl to sen nosit žlutý trikot, žil jsem ten sen déle, než jsem vůbec doufal. Každý den ve žlutém jsem sám sebe překonával. Ano, snil jsem o tom, ale ve skutečnosti jsem si nemyslel, že bych mohl Tour vyhrát,“ řekl odevzdaně po páteční zřejmě rozhodující etapě.

Novým lídrem se stal Egan Bernal, kolumbijský cyklista, který se na zrádný Col de l'Iseran vyšplhal jako první. A sám pak přiznal, že po oznámení zkrácení etapy dlouho nechápal, co se děje.

„Abych byl upřímný, nevěděl jsem, co se děje. V rádiu mi bylo řečeno, že byl závod ukončen a já jen řekl, že chci pokračovat. Mluvili se mnou anglicky, a tak jsem si nebyl jistý. Teprve poté, co jsem zastavil, mi ředitel řekl, že mám žlutý trikot. Ulevilo se mi. Je to neuvěřitelné, vůbec tomu nemůžu uvěřit. Zítra chci jet na plný plyn, a jakmile překročím hranici Paříže, začnu teprve věřit tomu, že je to pravda. Zbývá ještě jedna tvrdá etapa. Stát se prvním kolumbijským vítězem Tour de France by bylo úžasné,“ vyprávěl teprve 22letý jezdec.

Ač se spousta závodníků kvůli ukončení etapy zlobila, po zhlédnutí záběrů silnice, po které tekla proudem voda, dali organizátorům za pravdu. Jedním z nich byl i český cyklista Roman Kreuziger.

„Nikdy se mi nic podobného nepřihodilo. Ale bezpečnost nade vše, závodit se v tom nedalo. Dnes se jelo naplno od začátku, závodilo se bláznivě. Když jsem kus pod vrcholem dostal informaci, že se na kopci končí, jel jsem na úplné maximum, abych minimalizoval ztrátu. Čekají nás dvě poslední etapy, bude to velký boj,“ vysvětlil.

Za pravdu mu dal i držitel zeleného trikotu Peter Sagan. I ten rozhodnutí organizátorů chápal. „Byl to trochu jiný závod, než lidé čekali, a máme nového lídra. Nebyl důvod, abychom riskovali své životy pod deštěm a krupobitím, na silnici bylo strašně bláta. Už ve čtvrtek nás na konci závodu zastihla bouřka, dnes to byly ještě horší podmínky. Organizátoři udělali maximum. Nejsem tu, abych soudil,“ vzkázal slovenský velikán.

Trochu v šoku byl i držitel puntíkatého dresu pro nejlepšího vrchaře. Romain Bardet ale ukončení etapy vzal s povděkem. „Nevěděli jsme, že tu jsou tak příšerné podmínky. Slyšel jsem to v rádiu, ale jel jsem v klidovém režimu. Můj úkol jsem už měl hotový, a tak jsem šetřil energii na zítra. Vzhledem ke zkušenosti lidí, kteří se rozhodli etapu přerušit, to byl pro zdraví cyklistů správný krok,“ chápal.