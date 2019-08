Zdeněk Štybar – Deceunick-Quick-Step

Zkušený český závodník se po dvouleté absenci chystá na svou čtvrtou Vueltu. Letos se stájí Deceuninck-Quick-Step, kde závodí od roku 2011, prodloužil smlouvu o další dva roky.

V roce 2019 chyběl na Giru i na Tour de France, na Vueltě už se ale dočká. Letos má za sebou dvě vítězství v jarních klasikách. Ovládl jednodenní závody Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke, na Strade Bianche skončil třetí.

Na Vueltě má bývalý cyklokrosařský šampion vítězný zářez z etapy v ročníku 2013.

Petr Vakoč – Deceunick-Quick-Step

Vakoč se v zimě vrátil do pelotonu po roční pauze, kdy se dával dohromady z těžkého zranění poté, co ho srazilo auto. Vakoč utrpěl vážná zranění včetně šesti zlomených obratlů a do pelotonu se vrátil až na začátku této sezony.

Letos se 27letému jezdci dařilo zejména na českém šampionátu, kde skončil třetí v časovce i v silničním závodě. Naposledy závodil Kolem Polska, kde v páté etapě dojel na čtvrtém místě. Závod ovlivnila tragická smrt mladého belgického cyklisty Bjorga Lambrechta.

Vakočovo jméno dlouho figurovalo v širší nominaci, nakonec se ale sedmadvacetiletý český cyklista do konečného osmičky pro Vueltu nedostal. Pražský rodák tak přišel o první start na Grand Tour od Tour de France 2016.

"Nakonec v mém programu na příští týdny po poradě ředitelů nebude Vuelta, ale místo toho pojedu několik jednorázovek. Teď hned o víkendu to bude Hamburk, pak Plouay, kam se hodně těším. Je to závod, který mi sedí. Po Polsku jsem byl ve skvělé formě a věřím, že to tam budu moct prodat," uvedl Vakoč.

Vše už směřuje k mistrovství světa v Británii, které se uskuteční na konci září. "Už se tam moc těším, protože to je jediná možnost v roce, kdy reprezentuju naši zemi. Se Zdeňkem Štybarem a Romanem Kreuzigerem tam budeme mít opravdu skvělý tým a těším se na to, že Česká republika tam pojede na medaili, možná i na vítězství. Budeme tam mít velké ambice. Sám se cítím dobře a doufám, že se mi podaří ještě v nějakém letošním závodě zvítězit," prohlásil Vakoč.

Jan Hirt – Astana Pro Team

Janu Hirtovi se letos docela daří, na Vueltu, kam se s ním počítalo, se ale nakonec nepodívá. Pravděpodobně na tom má svůj podíl fakt, že se v Astaně nedohodl na nové smlouvě.

Osmadvacetiletý jezdec týmu Astana Pro Team už startoval na závodech Grand Tour celkem čtyřikrát. Třikrát na Giru a jednou na Vueltě, ve svém prvním ročníku Gira skončil předloni v celkovém pořadí na dvanáctém místě, letos dojel dvacátý sedmý. Další účast v Pyrenejích ale letos nepřidá...

"Nevím, proč v sestavě na Vueltu nakonec nejsem, konkrétní důvod vám neřeknu. Ani jsme to moc s týmem neřešili a nepídil jsem se po tom. Řekli mi, že jsem rezerva. Prostě nepojedu," řekl serveru iDNES.cz Hirt, jenž má o svém budoucím zaměstnavateli jasno. "Jde jen o oznámení," dodal.

Čtyřiasedmdesátý ročník Vuelty startuje v sobotu časovkou družstev v městě Torrevieja a skončí 15. září v Madridu.