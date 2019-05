Štybar na 90 procent nepojede ani na Tour. Touží po medaili z MS

Po jarních klasikách jste odjel etapový závod v Kalifornii. Jak jej teď hodnotíte?

„Když jsme tam odjížděli, nevěděli jsme, co úplně čekat. Když jsem viděl ten tým, doufal jsem, že vyhrajeme aspoň jednu etapu – a to tu první s Fabiem Jakobsenem. Ale ta se nám moc nepovedla, protože nám Peter Sagan vyloktoval našeho sprintera. Ztratili jsme ho a nebyla to vydařená etapa. V té druhé na Lake Tahoe odjel Kasper Asgreen. Je to velké překvapení od loňska a velká posila pro náš tým. Brali ho na stáž a on se vypracoval tak, že patřil k nejsilnějším členům v týmové časovce na MS. Dotáhl tým k titulu. Letos byl druhý na Kolem Flander. Všichni byli překvapení, jak se mu to povedlo. Ale v Kalifornii to potvrdil. Vyhrál druhou etapu, pak Fabio Jakobsen vyhrál další těžký dojezd. A pak Rémi Cavagna předvedl další skvělý výkon. Kalifornie se nám povedla o něco líp, než jsme všichni čekali.“

Původně jste však měl startovat na Giro d'Italia, že?

„Hodně jsem se na něj těšil, měl jsem ho v plánu už někdy od listopadu, ale pak tým podepsal jako posledního závodníka Erose Capecchiho. Brali ho jako posilu k Bobu Jungelsovi, který jede na celkové umístění, nebo se o to chtěl aspoň pokusit. Vyndali mě, vzali Erose. Bylo to fér a celkem logické. Asi bych Bobovi tak nepomohl v kopcích jako Eros. Díky tomu se mi příprava změnila.“

Jak konkrétně?

„Jel jsem Kaliifornii, v sobotu pojedu bikový maraton v Dohňanech a pak mě čeká Critérium du Dauphiné. A zatím to vypadá, že na 90 procent Tour nepojedu. Měl bych jet až Vueltu.“

Proč nevyjde ani Tour?

„Jsem v rozpisu mezi 12 jmény, ale ne mezi těmi osmi. Ta šance je malá a já to tak beru. Příprava je pro mě spíš na srpen a na mistrovství světa, což bude pro mě absolutní cíl druhé části sezony. Chtěl bych tam uspět a konečně přivézt medaili.“

Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl, že Tour nepojedete?

„Samozřejmě mě mrzí, že nepojedu, ale takhle to chodí. Na druhou stranu na San Remo jsem taky nebyl původně psaný a pak mě tam dali pár dnů před závodem. To ale nepředpokládám, že by se teď stalo s Tour. A abych řekl pravdu, ani se na ni nepřipravuju. Bylo by to trochu nabourání přípravy na poslední část sezony. Kdybych chtěl jet Tour, musel bych teď být někde ve výšce a trénovat v kopcích.“

Nesouvisí to třeba i s tím, že nemáte na další období smlouvou?

„Je to každý druhý rok, co o tom přemýšlím. Všechno je zatím v jednání a je to otevřené. Nemůžu říct, že je největší šance, že zůstanu v Quick-Stepu. To bych zatím neříkal. Mám víc možností, ale doufám, že před Tour bych mohl podepsat. To je cíl, co bych chtěl, abych měl volné léto a mohl se připravit na MS a na Vueltu.“

Na MS by vám to mohlo sedět?

„Ta šance je tam veliká. Bude to dlouhý závod – 280 km, asi ne za nejlepšího počasí. Plus ten okruh je vyloženě pro klasikáře. Takový okruh jen tak zase nedostaneme. Bude to obrovský letošní cíl.“

Na konci června vás ale čeká ještě mistrovství republiky. Co vás čeká tam?

„Vypadá to, že to bude celkem placka, ale i tyhle závody se dají vyhrávat. Je to vždycky otevřené, hlavně tyhle jednodenní závody. Bude záležet, jak bude foukat, jaké bude počasí. Pak už se dá něco vymýšlet. Když bude bezvětří, závod bude dost uzavřený. Ale může ujet skupina od startu a už nás nikdo neuvidí.“