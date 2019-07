15 knih o běhání, které musíte přečíst. Zátopek, Keňané i boj se smrtí kamaráda

Potřebujete najít ztracenou motivaci, nadchnout se inspirativními životními příběhy, nebo poradit jak zvládnout ultramaraton? V našem seznamu 15 běžeckých knih si na své přijde začátečník i profík, silničář i horal. Stačí se jen začíst do příběhů slavných jmen, jako jsou Scott Jurek, Kilian Jornet, ale kvalitní čtení ukážeme i na domácí scéně.

Jez a běhej Scott Jurek Již téměř dvě desetiletí je Scott Jurek hvězdou – a miláčkem publika – v extrémně náročném, ale stále populárnějším sportu – ultramaratonu. V roce 1999 jako naprosto neznámý závodník zvítězil v závodě Western States Endurance Run, stomílové trati vedoucí kalifornským pohořím Sierra Nevada. V tomto závodě zvítězil sedmkrát v řadě a stanovil přitom traťový rekord. Dvakrát vyhrál Badwater Ultramarathon, 217 km dlouhou cestu Údolím smrti. Nedávno vytvořil americký rekord v běhu na 24 hodin – urazil 266 km, téměř šest a půl maratonu za jediný den. A byl jedním z elitních sportovců, kteří jeli do Mexika běhat s indiánským kmenem Tarahumarů, o čemž pojednává bestseller Zrozeni k běhu. Jurek dosáhl neuvěřitelných úspěchů, a to vše pouze při veganském stravování. Jez a běhej • Foto Scott Jurek

Na sever Scott Jurek Scott Jurek, živoucí legenda amerického i světového ultramaratonu už měl léta nejlepších výkonů za sebou a cítil, že pomalu pohodlní. Jenže do starého železa se mu ještě nechtělo, a tak se odhodlal podniknout další dobrodružství – největší a nejnáročnější ze všech. S podporou manželky Jenny se rozhodl pokusit o nejrychlejší zdolání „Zeleného tunelu“, 3 500 kilometrů dlouhé Appalačské stezky vedoucí z „hlubokého jihu“ Georgie až do Nové Anglie. Jurek si jako velezkušený ultramaratonský harcovník nedělal iluze, že takový podnik bude procházka růžovým sadem, ale realita překonala všechna očekávání. Brutálně upřímný záznam o běžci za zenitem, který se musí při své závěrečné a nejtěžší zkoušce bezmála zničit, aby si dokázal, že je stále tím, kým býval. Na sever • Foto Scott Jurek

Běhej, nebo zemři Kilian Jornet Životní příběh famózního krosového běžce a nejlepšího skialpinisty všech dob, který ve dvaceti letech překonal desítky rekordů, stal se trojnásobným vítězem Světového poháru, zvítězil v nejtěžších běžeckých závodech světa. Ve třech (ano čtete správně) letech poprvé překonal horu vyšší než 3 000 m n.m., v pěti vylezl na nejvyšší bod Pyrenejí a do 4 000 metrů poprvé vyšlapal v šesti. Během léta běhá Kilian ultra traily a jeho výkony berou soupeřům dech. V zimě vyráží na skialpinistické mise, které potvrzují výjimečnost jeho talentu. Jako mladíček se v disciplíně, ve které se vrcholu dosahuje obvykle až po třicítce, stal legendou. Jde o příběh strhující vášně a závislosti na běhu, výškách, radosti z pohybu a touze překonávat mimořádné výzvy. Běhej, nebo zemři • Foto Kilian Jornet

Neviditelná hranice Kilian Jornet Proč zemřel on, ne já? Proč jsem couvl, místo abych se pokusil ho chytit?, ptá se vynikající skialpinista a skyrunner Kilian Jornet po tragické nehodě Stéphana Brosse. Ví sice, že nemohl kamarádovu pádu zabránit, ale co kdyby… Kniha Neviditelná hranice je i není autobiografická, je i není hlavně o sportu. Legendární sportovec vypráví o přechodu alpského masivu, kamarádově smrti, životní krizi a útěku do samoty v horách. Kdo četl Kilianovu prvotinu Běhej, nebo zemři, bude překvapen autorovou proměnou z úspěšného sportovce v muže, který si klade otázky, jak úzká je hranice mezi radostí a bolestí, životem a smrtí. Neviditelná hranice • Foto Kilian Jornet

Zrozeni k běhu Christopher McDougall Autor knihy se jako miliony jiných amatérských běžců nejméně jednou ročně vážně zranil. Po cyklech bolestí, injekcí a střídání nejmodernějších běžeckých bot chtěl na doporučení lékařů s běháním skoncovat. Místo toho se však vydal do rozpálených kaňonů v Mexiku, kde žijí Tarahumarové – nejtajemnější, nejzdravější a nejšťastnější běžci na planetě. Běhání v extrémních podmínkách jen v sandálech je pro ně stejně přirozené a snadné jako dýchání. Čtivý příběh o běžcích na stokilometrové trati autor doplňuje o nejnovější vědecké poznatky a současně nám přibližuje portréty osobností, které se vydávají na trasy ultramaratonů, aby odhalili tajemství šťastného života. Zrozeni k běhu změní život každému čtenáři. Zrozeni k běhu • Foto Christopher McDougall

Takoví normální hrdinové Christopher McDougall Jak banda svérázných dobrodruhů objevila zapomenutá tajemství síly a vytrvalosti. Autor bestselleru Zrozeni k běhu se vydal do Středomoří, aby zjistil, že tajemství antických řeckých hrdinů jsou na Krétě stále živá a čekají na to, až budou moci proniknout do svalů a mysli rekreačních sportovců a budoucích hrdinů na celém světě. Takoví normální hrdinové • Foto Christopher McDougall

Ultra a dál Hal Koerner Americký běžec Hal Koerner je podle časopisu Outside nejšťastnější běžec na světě, a navíc se slušnou řádkou titulů. Ať spojení „nejšťastnější běžec“ znamená cokoli, faktem je, že Koerner patří k nejlepším motivátorům v oblasti dlouhých běhů. Jeho kniha představuje ideální cestu, jak se od maratonských běhů posunout na vyšší úroveň, vzdálenosti delší než 50 či 100 kilometrů. Autor čerpá nejen ze své praxe, ale i ze zkušenosti vynikajících běžců na dlouhé tratě. Začínající závodníky nebo milovníky dlouhých výběhů podrobně seznamuje se vším, co se vám při tréninku na extrémní výkon hodí. O kvalitě knihy svědčí mimo jiné i skutečnost, že předmluvu ke knize napsal slavný vegan a běžec Scott Jurek. Ultra a dál • Foto Hal Koerner

Hledání ultra Rich Roll Záznam o jednom z nejúžasnějších a nejvíce inspirujících příběhů osobní proměny v průběhu krize středního věku. V říjnu 2006, den před svými čtyřicátými narozeninami si Rich Roll uvědomil, jaká budoucnost ho s největší pravděpodobností čeká. S více jak 20 kilogramy nadváhy nebyl schopen vyjít schody bez přestávky. Bylo mu jasné, že sedavý způsob života si ho zcela podmanil. Většina z nás by na něco takového přestala okamžitě myslet. Rich naopak začal zcela jinak jíst, přešel především na rostlinnou stravu, a zbavil se přebytečného tuku. Současně začal pravidelně sportovat a v průběhu několika měsíců se z typického člověka středního věku stala vytrvalostní mašina. Když si jednoho rána, po tříměsíčním tréninku, šel Rich zaběhat a zjistil, že uběhl skoro maraton, pochopil, že by mohl začít závodit. Po dvou letech se již pohyboval mezi nejlepšími triatlonisty a nakonec zvítězil v proslulém závodě EPIC5 (pět závodů Ironman v jednom týdnu na Havaji). Kromě praktických rad pro někoho, kdo by chtěl také projít podobnou osobní transformací, se dozvídáme i podrobnosti ze života Riche Rolla – jaké těžkosti si musel prožít v dětství a jak poznamenal jeho dospívání boj s alkoholem. V každém případě jde o výjimečný portrét člověka, který díky své pevné vůli dosáhl až ke hvězdám. Pomáhá posunout hranice našich možností a určitě čtenáře správně „nakopne“. Hledání ultra • Foto Rich Roll

Základy ultramaratonského tréninku Koop Jason I pro ultramaratonský běh nepochybně platí tvrzení italského trenéra Renata Canovy, že „neexistují závody ve vytrvalosti, ale jen v rychlosti“. Nakonec vždy jde o to být co nejdříve v cíli, zvládnout určitou trasu v nejkratším možném čase, případně uběhnout co největší vzdálenost ve stanoveném časovém limitu. Pokud chce ultramaratonec závodit na úrovni těch nejlepších ve svém sportu, už si nevystačí pouze s tím, že naběhá víc kilometrů než ostatní. Jeho trénink by měl být inteligentní, strukturovaný a specifický s ohledem na konkrétní potřeby daného sportovce a závodu, na který se připravuje. Až doposud ultramaratonský běh trpěl nedostatkem ověřitelných a obecně platných informací překračujících rámec individuálních zkušeností jednotlivých závodníků, které by byly uplatnitelné v tréninkových programech založených na vědeckém přístupu. Koopova kniha je tak prvním a zásadním krokem k tomu, aby ultramaratony přestaly být vnímány jen jako delší maratony nebo rychlejší turistika a staly se plnohodnotnou běžeckou disciplínou, která má svá specifika a vyžaduje systematický, cíleně zaměřený trénink. Základy ultramaratonského tréninku • Foto Koop Jason

Králové silnice Cameron Stracher Druhá polovina 70. let. Spojené státy americké ještě nestihly vystřízlivět po válce ve Vietnamu. A přece se objevuje cosi nového, co dokáže v době hospodářské krize Američanům rozproudit krev v žilách. V roce 1972 na nešťastných olympijských hrách v Mnichově vyhrává Frank Shorter maratonský běh jako první Američan po několika desetiletích. O pár let později Bill Rodgers, snílek s nediagnostikovanou ADHD, slavně vítězí na Bostonském maratonu. A to vše sleduje mladičký Alberto Salazar, nevyzpytatelný syn kubánských imigrantů, který chce převzít žezlo krále silnic po Shorterovi a Rodgersovi a je pro svůj běžecký sen ochoten (doslova) padnout. Po jejich vzoru nazouvá běžecké boty stále víc obyčejných lidí, po celé zemi vznikají legendární silniční závody. Začíná běžecký boom. Králové silnice • Foto Cameron Stracher

Běhání s Keňany Adharanand Finn Čtyřicet procent vítězů na dlouhé trati pochází z jediného keňského kmene… Vášnivý běžec Adharanand Finn se vydává do Afriky, aby našel odpověď na otázku: Proč se v žádné jiné zemi nerodí takoví běžci jako právě v Keni? Finn se setkává se světovými šampiony, ale i kluky z chudinských čtvrtí, kteří musí denně běhat deset kilometrů do školy. Účastní se běžeckých soustředění, kde trénují profesionální běžci z celého světa, a sám se připravuje na maraton. Běhání s Keňany • Foto Adharanand Finn

Vlastík Zwiefelhofer – Legenda českého běhu Jiří Šoptenko Na start Velké kunratické a Běchovic, dvou nejpopulárnějších českých závodů, se v celé jejich dlouhé historii postavily desetisíce běžců. Stovky z nich se věnovaly běhání na vrcholové úrovni, ale jen jeden měl tu výsadu stát se držitelem skvělých traťových rekordů na celá desetiletí - VLASTIMIL ZWIEFELHOFER. Většině běžců známý jako VLASTÍK. Kniha "VLASTÍK ZWIEFELHOFER - Legenda českého běhu" vznikla formou rozhovoru. Pojednává o celém životě slavného běžce. O dětství stráveném v neustálém pohybu mezi kamarády na vesnici, o rodičích, sourozencích, o prvních školních závodech, začátcích v atletickém klubu, sportovních kamarádech, soupeřích a také o osmiletém období, kdy byl Vlastík členem střediska vrcholového sportu. V knize se dovíte také spoustu podrobností o jeho tréninku, velká pozornost bude věnována popisu největších závodů kariéry a také třicetileté etapě po ukončení vrcholové činnosti. V knize Vlastík vypráví i o přátelství s legendárním léčitelem a páterem Ferdou a také je zde věnována pozornost zisku ceny fair play. Život každého špičkového sportovce je protkán vzestupy i pády. Životními i sportovními. Na Vlastíka zavzpomíná několik slavných běžců minulosti: Josef Jánský, Miroslav Krsek, Václav Bufka, Jiří Sýkora, Jan Pešava, otec a syn P. Faschingbauerové a známý organizátor běžeckých závodů Jan Rýdlo. Vlastík Zwiefelhofer – Legenda českého běhu • Foto Jiří Šoptenko

Dnes trochu umřeme – Vzestup a pád Emila Zátopka Richard Askwith Pět olympijských medailí, 18 světových rekordů a šest let bez jediné porážky v běhu na 10 000 metrů – to jsou jen ty nejvýraznější sportovní úspěchy, kterých Emil Zátopek dosáhl. V tréninku se dřel jako nikdo jiný, ale v životě si dokázal zachovat nadhled a smysl pro humor. V duchu olympijských ideálů vnímal sport jako prostředek k navazování přátelství mezi lidmi všech národů a mnozí soupeři vzpomínali na chvíle strávené se Zátopkovými celý život. V Askwithově citlivém a vyváženém životopise Zátopek vystupuje ze slupky mýtů a ukazuje se především jako laskavý, bezprostřední, chytrý a občas také chybující člověk, který si udržel skromnost a zdravý rozum i na samém vrcholu sportovní slávy a nezahořkl, ani když po roce 1968 kvůli svým občanským postojům tvrdě narazil a léta strávil v zapomnění. Kniha se opírá o mimořádně pečlivé studium českých i zahraničních zdrojů (mimo jiné archivů bezpečnostních složek) a četné rozhovory s přáteli, kolegy, soupeři a rodinnými příslušníky, zejména Emilovou manželkou, olympijskou vítězkou Danou Zátopkovou. Dnes trochu umřeme – Vzestup a pád Emila Zátopka • Foto Richard Askwith

Můj dlouhý běh Dan Orálek a Luboš Brabec Daniel Orálek (1970) je elitní český ultramaratonec, bývalý juniorský rekordman a reprezentant. V knize Můj dlouhý běh vás provede po cestě z atletického kroužku při základní škole přes nahlédnutí do světa vrcholové atletiky na přelomu 80. a 90. let až do cíle Spartathlonu, Badwater Ultramarathonu a dalších prestižních závodů. Přiblíží dlouhé a složité hledání ideálního tréninku, bez romantizujícího nádechu zmapuje euforická vítězství i sportovní pády a zavzpomíná na skvělé osobnosti, jakými byli Josef Odložil, Lubomír Tesáček či Caballo Blanco. Můj dlouhý běh je i pohledem do nitra běžce toužícího objevit svoje limity a pokusit se dostat za ně, bolesti, dřině a pochybnostem navzdory. Především je to však kniha o nenápadném půvabu běhání – a ultramaratonu zvlášť. Jak Daniel Orálek píše v jedné z úvodních kapitol: „Když jsem jako kluk začínal, byla mojí první motivací touha zlepšovat se a mít z běhání radost. To mi naštěstí zůstalo až do dneška.“ I proto je inspirací pro spoustu běžců, od začínajících hobíků až po zkušené borce. Můj dlouhý běh • Foto Dan Orálek a Luboš Brabec