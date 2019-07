Bohyně Instagramu. Vládnou sexy wrestlerky, Serena i americká útočnice

10. Maria Šarapovová

Počet sledujících: 3,5 milionu

První desítku otevírá ruská tenistka Maria Šarapovová, která toho za svých dvaatřicet let stihla opravdu hodně. Je bývalou světovou jedničkou, medailistkou z Her v roce 2012 a vítězkou pěti Grand Slamů. Avšak po patnáctiměsíční pauze v roce 2016, kterou dostala jako trest za doping, se jí už zpět na vrchol dostat nepodařilo. Aktuálně jí tak patří 80. příčka v žebříčku WTA. S jejím pořadím by ale zahýbat letošní Wimbledon, který se Šarapovové podařilo vyhrát přesně před pěti lety.