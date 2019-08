Jak zaběhli maraton? Nedvěda předčily tenistky, ale vládne hvězda F1

Caroline Wozniacká (tenis)

03:26:33

Aktuálně osmnáctá hráčka světa Caroline Wozniacká si zaběhla svůj první maraton v roce 2014 v New Yorku. Cílovou čáru se jí povedlo překročit za skvělý čas 3 hodiny, 26 minut a 33 sekund. A to přitom její životospráva před závodem nebyla rozhodně ukázková.

„Upřímně si myslím, že jsem před maratonem udělala vše, co by se dělat nemělo“ přiznala Wozniacki. "Před třemi dny jsem byla na halloweenské party, z které jsem se vrátila ve čtyři hodiny ráno. Před dvěma dny jsem se trochu nachladila a včera večer jsem vlastně ani moc nejedla. Vím, že by se před maratonem mělo jíst hodně sacharidů, ale neměla jsem na to zkrátka moc času.“ I přes porušení snad veškerých maratonských pravidel patří Caroline páté místo v našem žebříčku.