30. srpna v deset hodin večer vyrazí tisícihlavý had čelovek zdolat legendární Beskydskou výzvu. Už podesáté a tentokrát s celou řadou novinek. Tou nejzásadnější je zařazení závodu jednotlivců, kdy ve všech předchozích ročnících byl vždy povolen pouze start dvojicím. Nyní budeme moci sledovat souboj české ultratrailové elity, jak se popere o titul mistra ČR v Ultra SkyMarathonu. Chybět ale nebudou ani tradiční dvojice, u kterých půjde o titul mistrů a mistryň ČR v horském maratonu dvojic.

Vzhledem ke startovní listině naplněné zvučnými jmény a extrémnímu zájmu o účast na závodě z řad výkonnostních i rekreačních běžců, by se dala B7 bez nadsázky přirovnat k českému Ultra Trail du Mont Blanc (největší trailový svátek světa, který se ve stejném termínu koná v Chamonix a na který se připravuje, a kde startuje, náš redaktor - můžete tak čekat reportáž z tohoto nádherného místa).

Najdou se i hlasy, kteří kvůli masovosti celé akce význam B7 shazují, ale to nic nemění na tom, že Běskydská sedmička byla, je a v dohledné budoucnosti i zůstane nejzásadnější trailovou akcí v širokém dalekém okolí.

V čem je tento závod tak unikátní a čím se liší od svých konkurentů? S největší pravděpodobností za to může trasa, která vede z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm a cestou překoná sedm vrcholů hlavního masivu Beskyd. To v praxi znamená něco okolo 90 kilometrů a 5 000 výškových metrů (trasa se každý rok lehce liší kvůli ochraně beskydské přírody).

Už jen tato čísla vzbuzují respekt a když k tomu připočtete technicky náročný terén a skutečnost, že značnou část trasy musí účastníci překonávat v noci, pak dostanete výzvu, která dokáže nadchnout nejednoho nadšeného sportovce.

Kromě trasy je to i silný příběh. Pokořit Beskydskou sedmičku se mezi vyznavači trailového běhání stalo váženým oceněním a účastnická trička můžete potkávat ve všech koutech republiky. V neposlední řadě musíme zmínit benevolentní časový limit. Ten totiž umožňuje závod dokončit i lidem, kteří nemají v plánu tuto extrémně náročnou trasu běžet a už předem počítají s tím, že spíše půjdou, než poběží.

Na startu v Třinci se tak mísí od pohledu natrénovaní "chrti", kteří celou trasu proletí v neuvěřitelném tempu, s turisty v pohorkách a s těžkými batohy na zádech.

Bez ohledu na výkonnost si ale všichni odnáší zážitky a emoce, na které jen tak nezapomenou. Cílové schody na náměstí ve Frenštátě jsou v okamžiku, kdy do cíle proudí zástupy běžců jedním z míst s nejsilnější atmosférou a z tváří úspěšných pokořitelů B7 je možné číst emoce, které přihlížející donutí zauvažovat nad tím, jestli tuhle šílenost příští rok nevyzkouší také.