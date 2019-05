Jak se obléct na sport, radí i Petr Čech. V čem se mu chytá nejlépe?

Proč nepoužívat bavlněné oblečení?

Stává se vám, že jste po běhání celí podření, tričko na vás visí jako kus mokrého hadru a termoregulace jakoby neexistovala? Pak dost možná běháte v balvně, nebo jiném nefunkčním oblečení. Stačí přitom tak málo a všech těchto potíží se snadno zbavíte.

Existují dva typy oblečení. První z nich je oblečení na běžné nošení a druhý oblečení na sport. Rozdíl mezi nimi není pouze ve vzhledu a střihu, ale především v použitých materiálech.

Při běhání i dalších sportech byste se měli za každou cenu vyhnout bavlně. Obzvlášť u aktivit, při kterých se budete intenzivně potit, bychom důrazně doporučovali bavlnu obcházet velkým obloukem. Důvod je jednoduchý. Bavlněné vlákno není takzvaně funkční. To v praxi znamená, že veškerou vlhkost nasákne do sebe a velmi pomalu schne. Při běhu pak na sobě máte doslova mokrý hadr, který působí nepříjemně a může odírat pokožku.

Výhody funkčních materiálů

Pro velmi intenzivní sporty dejte přednost "umělině". Je lehčí, vzdušnější a extrémně rychle schne. Ani umělé vlákno není dokonalé, po propocení má sklony začít zapáchat, ale pokud máte možnost oblečení pravidelně prát, pak by s tím neměl být vůbec žádný problém. Pokud je pach opravdu intenzivní, pak bych vám doporučil vyměnit značku a poohlédnout se po něčem kvalitnějším, protože se v žádném případě nejedná o standardní situaci.

Ovčí vlna Merino je materiál, který si získal neuvěřitelnou oblibu u vyznavačů turistiky a outdoorových aktivit obecně. Merino schne sice o něco pomaleji než umělé tkaniny, ale na druhou stranu hřeje i když je vlhké a navíc je přirozeně antibakteriální. Oblečení z Merina se díky tomu dá nosit několik dnů po sobě, aniž by to na něm bylo jakkoliv poznat.

Jaký střih zvolit?

Kromě materiálů si dejte pozor i na zvolený střih. Čím vyšší teploty, tím vzdušnější a volnější střih si můžete dovolit. Naopak, potřebujete-li zahřát, zvolte střih více na tělo. Proč? Díky upnutému střihu si funkční materiál bleskově poradí s pocením - odvede pot od těla do další textilní vrstvy, takže vaše kůže zůstane suchá po celou dobu aktivity. Navíc si kolem sebe vytvoříte mikroklima, které pomáhá regulovat teplotu i při teplotách kolem nuly. Pro dosažení ideálních výsledků je v takovém případě nutné doplnit funkční oblečení o kvalitní další vrstvu oblečení: mikinu, nebo bundu, která bude mít dostatečně vysokou prodyšnost a zároveň vás ochrání před nepříznivými vlivy počasí.

Co na to Petr Čech?

Že není funkční prádlo jen marketingový tah nejlépe dokazuje fakt, jak hojně jej využívají profesionální sportovci. Na toto téma jsme vyzpovídali všem známeho brankáře, Petra Čecha. „Funkční prádlo používám v létě i v zimě, protože lépe saje pot. Když si vezmu na sebe jen dres, měl bych ho hned mokrý. Nemám to rád a tohle je prevence. I když je vedro, obléknu si pod dres funkční tílko nebo funkční tričko s krátkým rukávem. Je mi to takhle příjemnější," říká Čech a dodává, že nejde pouze o jeho zvyk, ale má to tak drtivá většina hráčů Arsenalu.

U tréninků platí totéž. Tam nosí i legíny a až přes ně trenýrky: "Je to přirozenější a jednodušší na pohyb, než kdybych měl tepláky. Protože ty se můžou za něco zachytit."

Celkově je termo prádlo využívané v Premier League prý hojně, protože zima je v Anglii opravdu vlezlá, bez toho by to ani nešlo. Značku žádnou oblíbenou nemá: "Termoprádlo nám dodává vždycky společnost, která má s klubem smlouvu. Dneska už všechny významné firmy dělají kvalitní funkční prádlo. Abych se přiznal, tak mně je nejpříjemnější hokejové funkční prádlo. To mi přijde naprosto ideální."

"I na běhání využívám speciální trička, která jsou vzdušná,“ dodává Čech s tím, že bavlněná trička obléká na sportování opravdu jen málokdy.