Proto by se mohlo zdát, že jej využívají jen profíci. Ve skutečnosti na něm však může jezdit prakticky kdokoliv. Zajeďte se podívat například do Beneluxu. Tam na nich jezdí všichni včetně dětí a horské kolo tam skoro nepotkáte.

Díky tomu se však výsledný dojem z našeho času stráveného na kole může diametrálně lišit. Ze všeho nejdůležitější je mít správnou velikost kola, geometrii a také správně nastavený posed. Přesto všechno ale nemusíte mít vyhráno. Málokomu vyhovuje sedlo přímo z výroby. Je proto vhodné domluvit se ve specializované prodejně s proškoleným personálem a nechat si doporučit správné sedlo pro vaši potřebu. Důležité také je si jej před koupí nejprve vyzkoušet. V žádném případě nedoporučuji kupovat sedlo naslepo. Současný trh se sedly nabízí velký výběr od základních komfortních, přes sportovněji pojaté kousky až po specializovaná závodní sedla, kde je kladen důraz na kombinaci pohodlí, tuhosti, výdrže a hmotnosti. Jsem si proto jist, že to správné se vždy najde, jen je na to občas potřeba více času a trpělivosti.¨

Troufám si tvrdit, že v případě silničních kol je tato výbava skutečně nutností. Pro úplného začátečníka může být sice napřed trochu náročnější zvyknout si na vycvakávání při zastavení, avšak jistota na pedálu a ovladatelnost celého kola je s nášlapnými pedály a tretrami výrazně lepší a především bezpečnější. Mnoho lidí se obává, že jim tretra v případě havárie nevycvakne, ale to není pravda – funguje to podobně spolehlivě jako vázání na lyžích.

Dobré silniční kolo pod 10 tisíc?

Silniční kola jsou obecně o něco dražší než kola horská. Začátečníkům doporučuji nešetřit každou korunu, ale podívat se spíše do segmentu, kde se kola pohybují okolo 15 až 20 tisíc korun. Dobrou alternativou může být také kolo z druhé ruky. Silnička je věc, která vás buď chytne a baví, nebo naopak rychle zjistíte, že to pro vás není to pravé. Pokud si koupíte sice levné, ale špatné kolo na úvod, můžete si zkazit jinak pozitivní dojem. Naopak, pokud si koupíte dražší kolo, ale po několika vyjížďkách zjistíte, že pro vás není vhodné, budou to vyhozené peníze.