TEST: Deset let na vrcholu! Proč je Kinvara od Saucony legendární bota?

Saucony je výrobce, který stál u samotého zrodu běžeckých bot. První fabrika byla založena už v roce 1898 na břehu potoka, podle kterého dostalo Saucony své jméno. za dlouhou dobu své existence Saucony významně promluvilo do toho, že dnešní běžecké boty vypadají tak, jak vypadají.

Jedním ze zásadních milníků posledních let bylo uvedení modelu s názvem Kinvara, který doslova předběhl svou dobu a přišel s konstrukcí, která dodnes patří mezi špičku ve své kategorii. Co je na Kinvaře tak výjimečného? Je to především konstrukce vyšší vrstvy tlumení s nízkým dropem a neuvěřitelný poměr mezi hmotností a mírou komfortu.

TEST: Saucony Kinvara 10 • Foto Vít Kněžínek

Saucony Kinvara Hmotnost: 220 gr (UK8)

Drop: 4 mm

4 mm Výška tlumení: 25 mm

25 mm Cena: 3 510 korun klady: revoluční konstrukce kombinuje minimalistické prvky a pohodlné tlumení

univerzální využití na závod i trénink

skvělá bota pro práci s běžeckou technikou zápory: úzký svršek nemusí vyhovovat s běžcům s širším tvarem chodidla

pěnová podrážka vylučuje použití mimo asfalt a městské prostředí

Za deset let své existence se Kinvara na první pohled zásadně změnila, ale když se podíváte na technickou specifikaci, tak zjistíte, že změny jsou spíše kosmetické. Váha první i desáté generace je stále 220 gramů a drop zůstává neměnné čtyři milimetry. Za tuto dlouhou dobu se samozřejmě zásadně změnila používaná tlumicí pěna i materiály v oblasti svršku. Charakter boty ale žádný zásadní zásah nepotřebuje. Aby taky ano, když už první generace předběhla dobu a perfektně vystihla směr, kterým se bude ubírat tehdy neskutečně populární minimalistické hnutí.

S trochou přehánění by se dalo tvrdit, že bez Kinvary by nevznikly značky jako je Hoka One One, nebo Altra ani podobné řady bot u dalších velkých výrobců jako je Brooks (Pure), nebo Asics (33).

Pojďme se ale podívat na samotnou botu. Desátá Kinvara má všechny vlastnosti svých předchůdců. Hmotnost těsně nad 200 gramů, nízký drop a pohodlné tlumení. Díky tomu se dá skvěle využít jak pro pravidelný trénink na silnici, tak pro intervaly na dráze, nebo závody. Kinvaru nejvíce ocení zkušenější běžci s technikou na střed dopadu, kde klade minimální odpor a chová se maximálně přirozeně. Na své si ale přijdou i začátečníci, kteří hledají pohodlnou botu, která jim zároveň pomůže zlepšit běžeckou techniku.

Ryze silniční podrážka a úzký svršek

Jedním z hlavních prvků, které zajišťují nízkou hmotnost je střídmé použití gumového vzorku na podešvi. Gumu naleznete pouze na klíčových místech pod patou a palcem. Zbytek podešve je nechráněný a tvoří ho EVA tlumicí pěna.

Díky tomu je jasné, že Kinvara je doma ve městech a na silnicích. Použití mimo asfalt není z hlediska životnosti příliš vhodné, protože může dojít k posekání a poškození nechráněné pěny. Hledáte-li univerzální botu do různorodého terénu, pak se raději poohlédněte po jiném modelu. V rámci Saucony může tuto roli splnit například Freedom, nebo novinka Switchback.

TEST: Saucony Kinvara 10 • Foto Vít Kněžínek

Svršek Kinvary je poměrně úzký, což je výhoda a nevýhoda zároveň. Lidská chodidla potřebují pro ideální práci poměrně dost prostoru v oblasti příčné klenby. V opačném případě dochází k zatuhnutí a zkrácení šlach, což může vyvrcholit nepříjemnými otlaky a v extrémních případech i vbočenými palci. Většina výrobců si tuto skutečnost uvědomuje a své boty dělá širší a širší. Kvůli tomu je dnes až nečekaně velký problém sehnat botu, která bude dobře sedět na úzký tvar chodidla a Kinvara tuto roli splní dokonale. Kromě běžců s úzkou nohou se těsnější svršek skvěle hodí i pro rychlostní trénink, při kterém jde komfort stranou na úkor maximální ovladatelnosti a přesnosti boty. Kinvara díky tomu skvěle drží na noze i na dráze a v ostřejším tempu obecně.

Ve výsledku je Kinvara univerzální bota. Ne z hlediska povrchu - zde se bavíme o ryze silniční botě, ale z hlediska použití. Kinvaru nejvíce ocení zkušenější a vyběhaní běžci, kteří ji mohou použít doslova na cokoliv. U začátečníků a hobíků je pak Kinvara ideální druhou botou v botníku, která najde uplatnění vždy, když bude na pořadu dne závod, rychlejší trénink, nebo práce na běžecké technice.