Venku je vedro. Běhat v noci, nebo před snídaní? Poradí trenérka fitness

Vedra udeřila v plné síle a i ti nejskalnější sportovci váhají, zda trénink nenechat na jindy. Na ráno, na zítra, na pozdější večerní hodiny… Svaly říkají: „Teď je náš čas vyběhnout!“ a mozek odpovídá: „Počkejte si, až bude menší parno.“

Nebo obráceně – cítíme, že se nám moc nechce, ale máme potřebu se do tréninku donutit, abychom neztratili řád. Jak důležitý je pro trénink čas jeho konání? Je to jedno, nebo změna „naučeného“ času ovlivňuje výkon nebo dobrý pocit z aktivity? Zeptali jsme se Mgr. Kateřiny Hollerové, hlavní trenérky fitness pro ženy Contours.

Výkon neovlivňují hodiny, ale okolnosti

„Výkonnost ovlivňuje celá řada faktorů jako například spánek, regenerace, jídlo, dostatečný příjem tekutin, osobní motivace a další. Z pohledu fyziologické charakteristiky ovlivňuje výkon také genetika (např. poměr svalových vláken; u rychlostních výkonů je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující výkon vysoký podíl rychlých svalových vláken) a pohybové schopnosti,“ vysvětluje Hollerová.

Čas, tedy konkrétně doba, kdy trénink uskutečníme, podle ní zásadní vliv na výkon nemá. Hodně záleží i na našem osobním „nastavení“, ale třeba i na tom, jak a kdy jsme zvyklí jíst. Konkrétně tedy, pokud jsme zvyklí vydatně snídat a sportovat spíše večer, může nás trénink po snídani „rozhodit“. A to ne samotným svým časem, ale především tím, že s plným žaludkem se špatně trénuje.

Roli hraje i psychologické hledisko, tedy fakt, že se donutíme do něčeho, na co nejsme zvyklí. „Obecně je to velmi individuální záležitost a nelze tedy říct, kdy je nejlepší čas pro trénink, ať už z hlediska výkonu, budování svalů nebo třeba hubnutí,“ dodává Hollerová.

Trénink ve vedru: Dejte na vnitřní hlas

Kdy je tedy dobré čas tréninku upravit, i když se nám do toho třeba úplně nechce? „Jsou to právě případy extrémního horka, kdy je záhodno trénink přizpůsobit tak, aby to pro člověka bylo příjemné a především bezpečné,“ říká trenérka a hned přidává i konkrétní radu: „V létě je skutečně vhodnější vyběhnout už brzy ráno nebo až večer.“

Zároveň ale připouští, že úplně nejlepší cesta je, řídit se zdravým rozumem a tím, co nám říká naše tělo: „Pokud jste ale zvyklí běhat odpoledne a ráno ani večer vám to nevyhovuje, není důvod se na běhání v létě vykašlat nebo se nutit do ranního běhání, když vám to nebude přinášet radost. Nehledejte v tom zbytečnou vědu. Jděte tehdy, když se vám bude chtít. Bude-li to odpoledne, kdy bude svítit sluníčko a bude extrémní teplo, vezměte si na hlavu kšiltovku nebo šátek, snažte se běhat ve stínu (běžte se proběhnout do lesa, v ideálním případě vyrazte do hor, kde bude teplota pro sport přijatelnější) a mějte vždy k dispozici vodu,“ radí trenérka.

Na změnu si musíte chtít zvyknout

„Zvyk je jen zvyk. Člověk si dokáže velmi dobře a rychle zvyknout na změnu, ale musí to chtít. Pokud se budete do něčeho nutit, nebude to pro vás mít žádný přínos. Naopak se může stát, že nucením se do něčeho, co ve skutečnosti dělat nechcete (ať už je to druh sportu nebo doba, kdy ho budete provozovat), vás demotivuje vůbec nějaký sport dělat,“ shrnuje trenérka.

Pokud tedy budete chtít čas svého pravidelného tréninku měnit, je dobré si ujasnit, jakou k tomu máte motivaci, a zda to tak opravdu chcete. Položte si otázky jako třeba: „Vadí mi víc fakt, že musím běžet nebo jet na kole v horku, nebo to, že kvůli tomu budu muset vstát dříve, a dát si snídani, na kterou nejsem zvyklý? Budu mít večer po práci ještě dost elánu na to, abych vyběhl do parku, nebo si ráno přivstanu a „odběhnu si to, a večer budu raději relaxovat na gauči? A také zvažte, jestli nebude například lepší přehodit na jiný čas aktivitu, u které nám změna času tolik nevadí.

Ať už to uděláte jakkoli, dělejte to tak, abyste po doběhnutí pociťovali radost a dobrý pocit, a ne jen uspokojení z toho, že si to pro dnešek můžete odškrtnout a zítra si dáte zasloužené volno…