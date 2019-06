Co dělat, když nemůžete běhat? Kompenzace, teorie a hlavně žádná panika

Vynucená tréninková absence by se dala rozdělit na dvě kategorie. První z nich vám neumožní běhat, ale ostatní sporty a fyzické aktivity nepředstavují vážnější problém. V praxi se nejčastěji jedná o lokální poranění (chodidlo, kotník…).

Druhá kategorie je vážnějšího charakteru, protože kromě běhání vám jsou z nejrůznějších důvodů zapovězeny všechny sportovní aktivity (nemoc, vážnější poranění…). V obou případech ale není potřeba sedět v koutě a vyhlížet den, kdy zase budete moci vyběhnout. Místo toho využijte tento čas na maximum. Jak na to se dočtete na následujících řádcích.

Alternativní sporty

Začněme běžeckou pauzou, která vás ale nevyřadí ze všech sportů. V tomto okamžiku je ideální nahradit běžecký trénink alternativními sporty, které vám zdravotní stav dovolí.

Snažte se vybírat takové aktivity, které budou kompenzovat jednostrannou zátěž, která vzniká při běhu. Ideální může být plavání, veslování, kolečkové brusle, cyklistika, nebo kruhový trénink. Kromě nohou potřebuje každý běžec především silné břicho a tímto směrem je dobré mířit v prvé řadě. Dále se snažte zpestřit svou obvyklou tréninkovou zátěž. Pokud se obvykle vydáváte na volný vytrvalostní běh, pak zkuste zařadit plavecké, nebo cyklistické intervaly a naopak, pokud se v běhání zaměřujete na rychlost a výbušnost, pak na kole, nebo v bazénu pilujte vytrvalost v pohodovém tempu.

Vždy je důležité postupovat tak, abyste svůj zdravotní stav nezhoršili. Než se pustíte do alternativního tréninku, snažte se vše konzultovat se sportovním fyzioterapeutem, nebo běžeckým trenérem.

Kompenzační aktivity

Nic není ztraceno ani za předpokladu, že kromě běhání není možné provozovat ani ostatní sporty. V tomto okamžiku máte jedinečnou možnost věnovat se kompenzačním aktivitám, které vám pomohou k rychlejšímu návratu a fungují jako prevence zranění do budoucna.

U většiny běžců je kámen úrazu protahování a mobilita. Pokud nemůžete sportovat, pak máte skvělou příležitost na této slabině zapracovat. Zlepšením ohebnosti a mobility pomůžete svému tělu správně pracovat v klidovém režimu i v maximálním nasazení.

Skvělými nástroji je obyčejný strečink, jóga, nebo používání pěnových masážních míčků a válců. Každá z těchto metod má své benefity a je jen na vás, jakou z nich si zvolíte. V každém případě ale do budoucna pomůžete svým šlachám a svalům podávat skvělé výkony s nižším rizikem zranění.

Teoretická příprava

Čas ušetřený vynechaným tréninkem můžete věnovat i samostudiu nejrůznějších oborů spojených s během. Teorie běžecké techniky, správné vedení vytrvalostního tréninku, sportovní výživa… to je jen krátký výčet témat, která jsou velmi obsáhlá a jejichž osvojení vám prokazatelně pomůže v nadcházejících sportovních sezónách.

Ať už se vydáte jakoukoliv cestou, vždy by to měla být cesta aktivní. Tím, že budete sedět a čekat, až se problém vyřeší a vy budete moci opět začít běhat se okrádáte o cenný čas, který se dá skvěle využít. Ve výsledku tak pomůžete svému zdraví i výkonnosti a i návrat zpět do tréninku nebude zdaleka tak bolestivý a náročný.