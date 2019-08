Jak si žije florbalová hvězda? Langer o hrdinech i souboji Végha s Vémolou

No, všední... Langer v sobotu vedl coby nový kapitán Tatranu svůj tým na největším florbalovém turnaji světa Czech Open. "Je to čest a super zkušenost," liboval si po připnutí pásky na svou paži. Vedl si zdárně, omlazený kádr se z oprav vyškrabal do sobotního čtvrtfinále, kde senzačně díky výhře 2:1 po nájezdech skalpoval švédské Pixbo Wallenstam. Ten klub, kde byl 185 centimetrů vysoký forvard v 16 letech na stáži (stihl i pár duelů v SSL) a jehož zástupci jej v létě lanařili do svých řad.

Pech, transfer byl odložen na neurčito, přednost dostala škola a Tatran...

Rodák z Horoměřic svůj nájezd proti Pixbu proměnil suverénním bekhendem, o pár hodin později už musel kousat porážku 1:4 se švýcarským mistrem Wiler Ersigen. Ale i tak to byl pro Tatran maximálně podařený turnaj, po jehož konci se mu na krku houpala bronzová medaile.

Jeho recept na úspěch? "Hlavně se tím bavit a brát florbal jako zábavu. Samozřejmě by to mělo být doplněno o spoustu dřiny," napsal autor vítězného gólu na 3:2 z finále květnového světového šampionátu juniorů proti Švédsku.

Co dalšího zajímavého se fanoušci skrz Langerův "Take Over" dozvěděli? Za nejlepšího florbalistu světa považuje obránce Falunu a švédské reprezentace Emila Johanssona. Jeho vzorem je ale finská legenda Mika Kohonen, proto hraje s číslem 29 (navíc se narodil 29. prosince 2001). Mezi oblíbené sporty řadí šipky a MMA, v blížícím se duelu těžkých vah Vémola vs. Végh favorizuje Terminátora. V průběhu sezony trénuje 5x až 7x v týdnu, za nejlepší gólmany řadí Fina Eera Kosonena, v Česku pak strážce vítkovické branky Lukáše Součka.

"Dobré jídlo (banánové palačinky), hudba (taneční + rap) a sestava pravidelných cviků při rozcvičce," odkryl své rituály student Gymnázia Jana Patočky. Na další odpovědi se podívejte ve VIDEU.

