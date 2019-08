7 nejslavnějších fotbalových bitev. "Boží" ruka, zázrak v Bernu a 2x Šmicer

Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě s miliony fanoušků po celé planetě. Jen těžko byste tak hledali člověka, který nikdy neviděl alespoň kousek z fotbalového klání. Pojďte si s námi připomenout některé z legendárních fotbalových soubojů, na které se ve sportovním světě rozhodně nezapomíná. Pokud mezi námi vybranými nenajdete svého favorita, neváhej nám svůj tip napsat do komentářů.

I začátek tohoto zápasu byl v souladu se všemi prognózami. Už po osmé minutě vedlo Maďarsko 2:0. O deset minut později bylo však k překvapení všech vyrovnáno. Ačkoliv měli Maďaři spoustu šancí, další gól ne a ne padnout. Rozuzlení celého zápasu přišlo až šest minut před koncem. Německý útočník Helmut Rahn se trefil táhlou střelou a poslal svůj tým do vedení. Maďaři do konce zápasu nenašli na tento gól odpověď a tak se zrodil zázrak v Bernu.

Maradonova boží ruka

Anglie vs. Argentina

Čtvrtfinále MS 1986

Ve čtvrtfinále Mistrovství světa v roce 1986 se potkali dva odvěcí rivalové - Anglie a Argentina. Jejich nepřátelství ještě posilovala Falklandská válka (1982), během níž napadly argentinské námořní síly britské souostroví v Jižní Americe.

Až do přestávky legendárního zápasu se žádnému z týmu nepovedlo dát jediný gól. Po poločase však padly hned dvě branky, které vstoupily do fotbalové historie. V 51. minutě využila argentinská hvězda Diego Maradona špatně mířené rány svého protihráče a ve skoku vpálil do brány gól levou rukou. Hráči Anglie pochopitelně proti zákroku protestovali a z gólu byli na rozpacích i samotní hráči Argentiny. Avšak nic naplat. Tuniský rozhodčí si ničeho nevšimnul a branku uznal. Po zápase Maradona o svém zákroku řekl, že „šlo trochu o Maradonovu hlava a trochu o boží ruku“. Od té doby bývá tento legendární zákrok označován také jako boží ruka.

Sotva čtyři minuty poté však Maradona předvedl další ze svých kousků. Nejprve pláchnul soupeřům ve středu hřiště, následně zamotal čtyři anglické hráče a nakonec akci zakončil druhým gólem. Tato branka stejně jako ta předchozí vstoupila do historie a podle hlasování webu fifa.com dokonce získala titul Gól století. Anglii se přes veškerou snahu podařilo do konce zápasu dát jedinou branku a duel tak skončil 2:1 pro Argentinu. Ta se následně probojovala až do finále a odvezla si z turnaje titul mistrů světa.