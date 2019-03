Sporťákovo KO: I want some nasty! Reprezentace je až moc hodná | iSport.cz

Sporťákovo KO: I want some nasty! Repre je až moc hodná

Reprezentace má za sebou dvě srážky s realitou a dvě prohry s celkovým skóre 1:8. Zatímco ve Wembley to byl výbuch, v Edenu drželi Češi s ospalými Brazilci v první půli krok a David Pavelka na svůj gól do sítě „kanárků“ nezapomene do konce života. „Zasloužené porážky od fotbalových gigantů nemohou soudným fanouškům nějak zásadně zkazit náladu, je rok 2019 a dobře víme, na čem s nároďákem jsme. Chtěl bych se ale zastavit u toho, co říkal Vlastimil Palička po duelu ve Wembley – že úcta k soupeři a prostředí byla přehnaná,“ zazní v novém díle Sporťákova KO.