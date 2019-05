Sporťákovo KO: Říha nováček, nic moc sezona – proto to letos cinkne! | iSport.cz

Sedm let – tak dlouho nepřivezla české hokejová reprezentace medaili z mistrovství světa. Národní tým rozhodně nepatří mezi favority ani letošního šampionátu. Výkony v sezoně byly nemastné neslané a není důvod čekat, že by Říhův soubor nějak razantně promluvil do boje o medaile – reprezentaci nevěří ani sázkaři. „Jenže ve sportu to často chodí tak, že pozice outsidera nakopne tým k lepším výkonům, než když v přípravě sbírá výhru za výhrou. Já vám teď coby životní optimista nabízím pět důvodů, proč to právě letos vyjde,“ zazní v novém díle pořadu Sporťákovo KO.