Satoranský zazářil mimořádnou statistikou, svět Čechy musí brát vážně | iSport.cz

Soupeři už Čechy musejí brát na vědomí: po senzačním dvaadvacetibodovém (!!!) vítězství nad obrovsky silnou a dosud neporaženou Brazílií je všem jasné, že tenhle tým není na šampionátu omylem, a že soupeře neporáží náhodou.

Dovedu si ale také představit, jak začínaly všechny „scouting reporty“ českých soupeřů před turnajem: „Pozor, mají tam jednoho borce z NBA – musíme ubránit hlavně toho Satoranského.“ Rozehrávačská jednička reprezentace ale v Číně přesto podává vynikající a nadstandardní výkony, které korunovala útočnou explozí proti Brazílii (na jejíž soupisce je mimochodem hned SEDM hráčů s visačkou „NBA kvalita“): 20 bodů, 9 asistencí, 7 doskoků, 3 získané míče a 2 bloky!

ANALÝZA MS: Satoranský rozjel show, hrál nejlepší zápas na turnaji!

V kontextu mezinárodního basketbalu na takové úrovni je to mimořádná statistika, vždyť Satoranský měl celkovou efektivitu 35! Na hře 27letého Čecha je pozoruhodné hlavně to, že se nebojí jít do risku – za celý zápas má jen naprosté minimum alibistických přihrávek. Každou svou akcí atakuje soupeře či koš, nebo ke stejné činnosti vybízí spoluhráče. Je malý zázrak, že s touto agresivní hrou měl Satoranský jen tři ztráty…

Postup mezi osm nejlepších týmů světového basketbalu je blíže, než se zdá. Tohle není sci-fi. A Satoranský na tom má lví podíl.