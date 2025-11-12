Krevní sraženiny v hokeji: Vokoun utekl hrobníkovi z lopaty. Červenka uznal, že měl štěstí
Historie krevních sraženin v nohou a plicích hokejistů sahá hluboko do minulosti. Nemoc, která nyní postihla i mladého českého střelce Jiřího Kulicha, v krajních případech může končit i smrtí. Velikán Montreal Canadiens z předválečné éry a jeden z nejlepších hráčů historie NHL Howie Morenz zemřel ve 34 letech v důsledku komplikací po zlomenině nohy, kterou utrpěl nárazem do mantinelu.
Kvůli trombóze předčasně ukončil kariéru ruský obránce Dmitrij Juškjevič, jenž v NHL nastupoval 11 sezon. Český útočník Tomáš Fleischmann v lize sehrál přes 650 zápasů. Poprvé mu našli krevní sraženiny v obou plicích v roce 2011, kdy hrál za Floridu. Pokračoval dalších pět sezon, s hokejem skončil účastník dvou mistrovství světa a olympiády 2010 na doporučení lékařů ve 32 letech, kdy byl na zkoušku v Minnesotě.
S podobnými potížemi se potýkali třeba známý finský bek Kimmo Timonen nebo brankář Tomáš Vokoun. Jeho připravily o závěr sezony poprvé v roce 2006, kdy chytal za Nashville. O sedm let později působil v Pittsburghu. Během přípravy mu natekla levá noha, okamžitě podstoupil operaci na rozpuštění krevní sraženiny.
„Dostal jsem velký strach. Během hodiny a půl jsem ležel na sále. Měl jsem kliku, že se na problém přišlo včas,“ vzpomínal dvojnásobný mistr světa. Už nikdy však nechytal žádný zápas NHL.