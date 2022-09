Ze školky na vysokou: Krejčí musí v NBA udělat skok, zapne bojový mód

Jedna sezona – a konec. Vít Krejčí v ročníku 2022/23 modrobílý dres Oklahoma City Thunder neoblékne. Klub, který po něm sáhnul na draftu před dvěma lety, ho vytrejdoval do týmu Atlanta Hawks. Co to pro jediného českého basketbalistu v NBA znamená? Radikální změnu: strakonický rodák se z kádru otloukánka soutěže stěhuje mezi hvězdy do mančaftu, od kterého se bezprostředně očekává přímý útok na špičku Východní konference.