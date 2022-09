Kouč Ginzburg: S Krejčím jsem měl velké plány. Příště už bude hvězdou

Jistě jste zaznamenal, jaké diskuse se v Česku vedly kolem nevyužívání Víta Krejčího. Dával jste mu průměrně jen 12,1 minuty na utkání, ač zazářil proti Srbsku. Ale v zápasech o všechno s Izraelem a Řeckem dostal dohromady pět minut. Proč?

„Nebýt zranění, byl by jednou z vycházejících reprezentačních hvězd. To zranění (svalové zranění z prvního přípravného zápasu s Bulharskem) ho ale zastavilo. Můj plán byl ho nasazovat na pozice 2 a 1 společně s Tomášem Satoranským. Po zranění byl ale na dlouho mimo hru, vlastně až skoro do začátku EuroBasketu. Nejdřív potřebuje víc zkušeností, které ještě nemá, protože v NBA je hra trochu jiná. Fanoušci musí být trpěliví, ale při příští reprezentační příležitosti už jistě bude hrát spoustu minut bez ohledu na to, kdo bude trenérem.“

Končíte EuroBasket s pocitem, že tenhle výběr měl na šampionátu na víc, než dokázal?

„Jsem na tým i tak pyšný. Ale byl by silnější s Tomášem Satoranským plně v pořádku. Když jsme začali přípravu, s Bulharskem byl náš výkon jakž takž. S Chorvatskem už jsme ukázali své kvality. V Pardubicích se ale také zranil právě Vítek Krejčí, což bylo pro nás zásadní, protože se v létě začal dostávat do evropské hry. Pak se přidala viróza Jaromíra Bohačíka a zranění Tomáše. S ním v plné formě bych si byl jistý, že nebudeme hrát osmifinále s Řeckem, ale s Chorvatskem nebo s ještě jiným týmem. Neměli jsme prostě letos štěstí, ale přesto jste naši kvalitu v posledních dvou utkání viděli.“

Výjimečná basketbalová generace? Ještě nekončíme, máme další cíl, říká Palyza Video se připravuje ...

Ztratili jste lepší výsledek na turnaji hned úvodním krachem s Polskem?

„Byly dva zápasy, díky kterým jsme se mohli vyhnout Řecku - s Polskem nebo s Finskem. Pokud by Saty s Polskem nehrál ne na jedné noze, ale spíš pokud by nehrál na půlce jedné nohy, vyšlo by to. Zase ale dostal víc minut Ondra Sehnal, což se z hlediska budoucnosti vyplatí.“

Byl to nejlepší reprezentační turnaj Jana Veselého?

„Myslím, že nejlepší byl EuroBasket 2015. Je to úžasný hráč i člověk, pro kterého to teď byla těžká mise. Když jsme ztratili Tomáše, Jan ho měl zastoupit v roli lídra a být trpělivý, protože bez Tomáše ne vždy dostal míč do té správné pozice. Ale zvládl to výborně.“

Před turnajem se mluvilo o tom, že tohle je poslední tanec pro tuhle sestavu, ale nikdo ještě oficiálně konec v reprezentaci neoznámil. Co na to říkáte?

„Zaprvé jsem velmi rád, že kluci chtějí hrát za národní tým. Udělali jsme s ním úspěchy, které si lidé budou pamatovat i za dvacet let. Jistě, kluci nebudou mládnout, i když třeba Tomáš bude hrát za nároďák až do posledního dechu. Rád slyším, že i ostatní chtějí hrát dál.“