Předseda Rubiales: smutný mučedník oplzlých dědků z páté cenové

Pokud se shodneme, že objetí a polibek na ústa jsou poměrně intimní projevy náklonnosti, shodneme se jistě i na tom, že by k nim mělo docházet pouze v případě oboustranné sympatie. A jedině tehdy, pokud to objímající / líbající – případně objímaná / líbaná – pociťují jako gesto hluboké vzájemné sympatie. Což se v tomto případě nestalo, jak zdůrazňuje Hermosová: objímat a líbat se chtěl bafuňář, nikoliv fotbalistka.

Netuším, proč se „současná západní společnost“ podle některých řítí do „šílené doby“ jen proto, že si ženy samy vymezují VLASTNÍ hranice toho, co považují v kontaktu s muži za přijatelné (a co už nikoliv). Neskrývám, že bych se necítil úplně komfortně, pokud by mi kdokoliv jiný – ať už muž, či žena – bez předchozího varování sáhl na zadek, případně vtiskl vášnivý polibek. A je jedno, jestli se slaví titul mistryň světa, nebo výhra v Hanspaulce.

Proč by to tedy mělo být příjemné ženám? Jen proto, že se to před „šílenou dobou“ bralo jako něco samozřejmého? Pokud předseda Rubiales – a čert vlastně vem jeho i jeho slavnou funkci – nezná jiné projevy uznání, než objímat a líbat, je to pouze a jen jeho problém. Proč by ale touhle evidentní sociální plochostí měl dostávat své okolí do nekomfortních situací, to mi hlava nebere.

Celé je to vlastně strašně jednoduché: poslouchejte, jak tyhle situace vnímají a cítí samy ženy. Třeba to některým nevadí: v pořádku. Ale tahle konkrétní žena – mistryně světa a špičková sportovkyně – se vyjádřila dost jasně. Copak to, sakra, nestačí?

Ondřej ve svém blogu coby připomínku jistě „nešílené doby“ uvádí slavnou fotografii z Times Square, kdy po konci druhé světové války námořník Georg Mendons objal a vášnivě políbil jemu neznámou asistentku zubaře Gretu Friedmanovou. Inu, ikonická vzpomínka na náhlou euforii z vytouženého míru to je hezká, ale sama Friedmanová na událost vzpomínala i takhle: „Ten polibek nebyla moje volba. Někdo ke mně přišel a prostě mě popadl.“

Hm, to už nezní jako taková romantika. Znovu: poslouchejte, jak tyhle situace vnímají a cítí samy ženy. Nebo spíš dáte na to, jak je hodnotí uslintaní dědkové z páté cenové? Je přece nikdo objímat nebude...