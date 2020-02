Smutný příklad útočníka bez sebevědomí. Tetteh přešlapuje na místě | iSport.cz

„Je vidět, že je při chuti. Když se dostane do šance, tak to řeší s větším klidem než na podzim,“ říkal Michal Horňák, tehdejší asistent trenéra Václava Jílka, směrem k Tettehovi po lednovém přípravném utkání s Jihlavou (5:0). V něm vytáhlý útočník nasázel během poločasu tři góly. Od té doby to ale není ono.

Tettehův střelecký apetit je tatam. Spartě se celkově nedaří, ale právě na ghanském útočníkovi se to projevuje možná nejvýrazněji. Nevěří si, míč se mu častokrát motá pod nohama a ve velkých šancích hledá složitá řešení namísto poklidného zakončení. Nejinak tomu bylo v sobotním duelu proti Zlínu.

O jeho špatném rozpoložení a bídné formě svědčí několik do očí bijících momentů:

Kanga vysílá dlouhý pas za obranu. Místo toho, aby si Tetteh pustil míč a pelášil sám na branku, nechá se balonem trefit do zad. Navíc si nepohlídá ani ofsajd.

Chvíli na to totálně zazdí další obrovskou šanci, kdy dostane přihrávku mezi obránce a sám postupuje na gólmana Matěje Rakovana. „Nevím, co tam vymýšlel, proč se zastavil. Jestli se bál. Byl úplně sám,“ reagoval na situaci trenér Sparty Václav Kotal. V danou chvíli jakoby se naplno ukázal řekněme až faktor strachu z klíčového momentu. Tetteh ne aby šel do střely, on raději zasekne míč do tří vracejících se obránců soupeře a celou příležitost zhatí.

„Tetteh ven!“ znělo v tu chvílí ze sparťanského kotle.

Sparta - Zlín: Tetteh se dostal k hlavičce, Rakovan byl ale pozorný

Další příklad toho, jak není v úplné pohodě, na sebe nenechal dlouho čekat. Přišel v závěru poločasu, kdy Kanga vyžadoval při autu po Tettehovi lepší nabídku - aby se pohnul od obránců. Jenže místo toho se sparťanskému středopolaři dostalo od spoluhráče gesto znázorňující, aby spíš situaci uklidnil a hledal někoho jiného.

Po hříchu jediný zářný Tettehův moment znamenal prolomení sparťanského čekání na ligový gól. Dokázal totiž kvalitně využít svých předností. Po dlouhém nákopu Martina Frýdka si tělem dobře pokryl míč před dotírajícím obráncem, pak dokonce zachoval chladnou hlavu a našel úplně volného Davida Moberga Karlssona, který poslal Spartu proti Zlínu do vedení.

V 84. minutě Tetteha nahradil na hřišti Libor Kozák. Ten se po zranění kotníku pomalu vrací do hry. Hned byl ale znát trochu jiný přístup. Byl aktivní, a dokonce po čtyřech minutách na hřišti využil centr Kangy a skóroval.

Talent z Ghany zkrátka přešlapuje na místě, očekávaný progres ne a ne přijít. Kdoví, jestli proti Zlínu nenastoupil Tetteh na nějakou dobu naposledy v základní sestavě.

Sparta - Zlín: Tetteh hlavičkoval nepřesně vedle brány

Sparta - Zlín: Šok! Neuhlídaný Matejov zavěsil střelu k protější tyči a srovnává na 2:2!