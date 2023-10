Jak zničit fanouškům zážitek: Made in Italy. Zlaté Česko... Ukažme se jinak

BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA Z ŘÍMA | Představte si, jste fotbalový fanoušek a vašemu klubu vylosují do skupiny AS Řím. Slavný soupeř, krásný stadion, historické město – vše naznačuje, že to bude výjezd snů. To si rozhodně mysleli i fanoušci Slavie, proti byla ale místní policie. Italské bezpečnostní složky ukázaly, jak jde vysněný zážitek naprosto znechutit.

Je ve vedení římské policie velké zastoupení fanoušků místního AS? To byla první myšlenka, co mě napadla, když jsem se dozvěděl o zakázaném choreu. Den před zápasem! Poté, co je choreo pracně vytvořeno, převezeno do Itálie, vše je vykomunikováno a schváleno ze všech stran… Z toho číší schválnost a účel.

Není to však klubovým příslušenstvím, ale zkrátka nechutí k živelné fanouškovské kultuře. Velký sektor hostí v Římě se nevyprodává tak často a policisté zřejmě dostali na poslední chvíli obavy. Absurdně odůvodněným zákazem naštěstí neovlivnili výkon českých ultras, kteří nakonec byli tím nejlepším, co Slavia na Stadio Olimpico předvedla. Ale skoro se jim to povedlo, slova o bojkotu přeci jen před utkáním padala.

V Česku se často pozastavujeme nad počtem zásahových jednotek, které jsou před zápasy a po nich v okolí stadionu. Je to zbytečné plýtvání peněz a lidí, fanoušci nejsou zvířata ze zoo. Ale oproti Itálii je v tuzemsku ještě dobře.

Potupné zouvání do bot a vyhrožování vyhozením z areálu kvůli nahrávání situace telefonem? Jistě. Držení fanoušků v útrobách stadionu dvě hodiny po zápase? Není problém. Nad konáním policie se pozastavil i jeden italský novinářský kolega, prý takhle tvrdé to hodně dlouho nebylo.

Komu z fanoušků toto chování naprosto neznechutilo zážitek, přeji mu to. A věřím, že Česko ukáže za dva týdny Římanům naprosto odlišnou tvář. A my si uvědomíme, že ačkoliv to u nás není ani zdaleka ideální, může to být i horší.