Byla to škola, řekl Trpišovský. Potěšil ho Mourinho, co řešil s Lukakuem?

PŘÍMO Z ŘÍMA | Rozhodně nepočítal s tím, že bezbrankový stav vydrží na Stadio Olimpico jen několik desítek vteřin. Jindřich Trpišovský se ale musel s faktem, že AS Řím vstřelil dvě branky z prvních dvou šancí, popasovat. Rychlý gól ale nebyl podle slávistického kouče hlavní příčinou prohry 0:2 v Evropské lize. „První půle byl festival technických chyb,“ ucedil slávistický trenér a prozradil, co vzkázal Romeluovi Lukakuovi.

Byl to pro Slavii hodně těžký zápas?

„Soupeř nám dneska ukázal velkou technickou kvalitu. V první půli byl jednoznačně lepší v kombinaci a práci s míčem. Z prvních dvou šancí jsme dostali dva góly, vždy po našich ztrátách. Pak se nám nedařilo AS Řím dostupovat a dostávat je pod tlak, cítili se komfortně. Z padesáti procent to byla naše vina a z padesáti procent hra soupeře. Ve druhé půli už hrál soupeř se zajištěnou obranou a čekal na díry v naší defenzivě. Zkušeně si zápas pohlídali, ani nás nepustili do závěrečného tlaku. Pro náš tým je to velká škola v tom, jak hrát tyto velké zápasy.“

Jak si vysvětlujete nepovedený úvod? Naboural vám taktický plán?

„Špatný vstup to ovlivní, soupeř se uklidní, může hrát svou hru. AS Řím navíc nastoupil v rozestavení, které jsme moc nechtěli – s jedním hrotovým hráčem a dvěma podhrotovými.“

Jak velká zkušenost pro obránce bylo hlídat El Sharaawyho a Lukakua?

„Jsou neuvěřitelní především v práci s prostorem, kam jsou si schopní seskočit, dále první dotek, krytí míče... To byl největší rozdíl mezi námi a soupeřem. Jediné pozitivum jsou zkušenosti pro hráče jako Ogbu, Doudis, Zafi nebo Vlčák, kteří ještě před takovou návštěvou nehráli.“

O čem jste mluvili na konci utkání s Romelem Lukakuem?

„Prohodili jsme pár slov, že se vzájemně pamatujeme ze zápasu s Interem Milán. Říkal, že to bylo zase těžké, že máme i po takové době dobrý a nepříjemný tým. Já jsem mu řekl, že za dva týdny budeme určitě lepší než dnes.“

Co pro to musíte udělat?

„Musíme hrát s daleko větším sebevědomím, zlepšit mentální stránku, být otravnější, dotěrnější. První půle byla festival technických chyb. Jedna věc je změnit formaci, ale soupeř to může udělat také. Ztratili jsme spoustu míčů pod tlakem, ale i když jsme pod tlakem nebyli. Měli jsme i velký respekt ze situací, kdy jsme šli do koncovky. To musíme zlepšit.“

Měl jste možnost se setkat s Josém Mourinhem?

„Chtěl bych mu poděkovat, že jsme se mohli potkat po zápase, došel za mnou, protože jsme se nemohli vidět během utkání. Byl to pro mě ohromný zážitek.“