Hložek a Hoffenheim? Ať nás přesvědčí, že jsme se v něm nemýlili

BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | V české lize působil jako zjevení, v Německu zapadl do průměru. Vidina toho, že Adam Hložek je talent evropského formátu, který by mohl brzy hrát za ty nejlepší kluby, se poměrně rychle rozplynula.

Rozhodně není ostuda se neprosadit v týmu německého mistra, který dokonce sahal na trebl. Ale Hložek se neprosadil, ani když se nedařilo. Když byl Leverkusen na padáka. Nepovedlo se, ačkoliv je farmaceutický klub známý dobrou prací s mladými. Takže bychom se všichni mýlili? Prorokovaný největší český talent poslední dekády je v evropském srovnání jen jedním ze stovek dalších?

Je tady samozřejmě i možnost, že Hložek byl zkrátka ve špatný čas na špatném místě a angažmá mu nesedlo. Kdyby v něm nic nebylo, nedával by za něj finančně opatrný bundesligový klub svou rekordní přestupovou částku. Ale čas kvapí. Sparťanskému odchovanci je 22 let, pro Česko stále talent, pro Evropu ale mnohdy už hotový hráč. Nezáří ani v reprezentačním dresu. Takže co teď?

Vysoká přestupová částka znamená od Hoffenheimu důvěru. Čtyřletá smlouva znamená potřebný čas. Postavení a ambice klubu znamenají menší tlak na výsledky. A celkově do karet hraje Hložkovi i herní systém kouče Matarazza.

Ale už není čas na výmluvy. Tohle je ideální výzva, ideální místo, ideální čas. Všichni víme, že Adam Hložek je dobrý hráč. A když se neprosadí v Hoffenheimu, nebude to konec světa. Ale znamená to konec iluzí o talentu evropského formátu. Tohle je zřejmě poslední šance, aby nás přesvědčil, že jsme se nemýlili.