Kanga je trefa! Přihrávky, driblink, ale i lepší defenziva… Čtěte blog FOTBAL DATA | iSport.cz

Nejlepší distributor i dribler

Posouzení jeho hráčského umění je vlastně strašně jednoduché. Bez dat byste se v tomto případě nejspíše klidně obešli, stačit vám zpravidla bude jeho několik prvních doteků s míčem.

Dlouho na ně přitom čekat nemusíte – během utkání gabonský hráč zaznamená v průměru 68 úspěšných přihrávek, a je tak zdaleka nejpilnějším distributorem celé soutěže. A také jedním z nejkvalitnějších. Jeho pasy naleznou adresáta v 82 % případů, což je na jeho pozici výborný počin. Na ligový průměr stačí 72% úspěšnost, zatímco 79 % už znamená členství mezi 10 % nejlepších fotbalistů.

Ještě více tyto údaje vyniknou v širších souvislostech. Tedy v momentě, kdy dojde na přihrávky, kterými své spoluhráče posílá do brankových příležitostí. Kanga v právě probíhající sezoně zaznamená 0,86 průnikových pasů na zápas, přičemž lepší než on je už pouze pětice dalších hráčů.

Podle definice se jedná o takové úspěšné přihrávky, které protnou linii tří bránících hráčů, tudíž není překvapením, že je považujeme za jeden z nejdůležitějších ukazatelů hráčovy kreativity (v další části blogu se k této problematice ostatně ještě vrátíme). Každý zápas navíc Kanga vyprodukuje 0,54 klíčových, tedy ke střele na bránu vedoucích přihrávek, čímž se opět řadí mezi absolutní ligovou špičku.

Jedním z důvodů, proč se na něj tak dobře dívá, je jeho fotbalové sebevědomí a vedení míče. Svého soupeře během utkání obejde driblinkem 3,1krát při 80% úspěšnosti. Druhým nejlepším driblerem soutěže je „náš“ Oscar Dorley, kterému v dresu Liberce klička vyjde v 76 % případů.

Jejich absolutní počet je ovšem výrazně menší, konkrétně 1,75. Pro lepší představu – vysoká úspěšnost vypovídá především o tom, že hráč při kličce málokdy ztratí míč nebo se při pokusu o obejití soupeře nechá faulovat. Situace jeden na jednoho miluje také slávistický Jan Matoušek, který má dokonce 4 vyhrané driblinky na zápas, více než v polovině případů však o míč přijde.

Obdivuhodná schopnost adaptace

Když Kanga do Sparty přicházel, nechali jsme se v jednom z článků na iSport.cz slyšet, že „splňuje přesně to, co tým aktuálně potřebuje“. Spletli jsme se vlastně v jediném, a to když jsme tvrdili, že celá hra Crvene Zvezdy stála na něm a 60 přihrávek za zápas, které v jejím dresu měl, v Česku téměř jistě nezopakuje. On sám byl ale jiného mínění a my nyní budeme se zájmem sledovat, jak se na jeho vytíženosti projeví hra v tandemu s Bořkem Dočkalem.

Naše jediná kritika se tehdy týkala defenzivní činnosti. Zde se ale dostáváme k tomu zřejmě nejzajímavějšímu. Zatímco v Rostově a Crvene Zvezdě patřil Kanga směrem dozadu mezi nejhorší hráče naší databáze v takřka každé s tím související metrice, v Česku tomu tak zdaleka není.

Porovnáme-li jeho tuzemské působení s tím srbským, mnohým číslům se snad ani nechce věřit.

Během utkání průměrně odebere o půl míče více, o 1,6 se zvýšil počet přihrávek, které zachytí soupeři, počet vyhraných soubojů tělo na tělo vzrostl ze 4,65 na rovných 7 a jejich úspěšnost vystoupala z pouhých 29 % na současných 48 %. Čísla hovoří zcela jasnou řečí: Kanga v rámci FORTUGA:LIGY podává nadprůměrné výkony ve všem výše uvedeném vyjma modelu přerušení přihrávky. A to je něco, co jsme opět nečekali.

Co za takovou proměnou 167 centimetrů vysokého hráče stojí? Z velké části zřejmě herní styl Sparty a úloha, kterou na hřišti plní. Zatímco v Srbsku tvořil vysoko, v Česku je u něj možné sledovat v médiích tolik omílanou rozehrávku z hloubi pole, kterou ostatně potvrzují i naše data.

Jeho průměrná pozice na hřišti se shoduje s tou, na jaké se pohybují defenzivní záložníci. Dá se zároveň odhadovat, že zatímco v Bělehradu mu byla ponechána naprostá volnost, Zdeněk Ščasný přece jen nějaké to plnění defenzivních povinností nejspíš vyžaduje.

To, že se hráč po přestupu do fyzicky náročnější soutěže jejím podmínkám přizpůsobí natolik umně, ale rozhodně není automatický jev. A co teprve tehdy, když má brzy oslavit 29. narozeniny. Kanga adaptaci zvládl na výbornou, což je podle nás jasným důkazem jeho vysoké herní inteligence. Zkrátka a dobře, pokud se někdo mimo hřiště vyznačuje svérázným chováním, neznamená to, že postrádá fotbalové myšlení. A v Gaboňanově případě tohle rozhodně platí.

Messi na dostřel...

Při pohledu na data si občas říkáme, že Kanga musel v srbské lize místy působit jako z jiné planety. Každý zápas tam totiž rozdal jednu klíčovou přihrávku, k níž přidal 2,75 těch průnikových (tb). Byť srbská nejvyšší soutěž za tou českou zaostává (tím spíše za ligami z takzvané top 5), jedná se o tak obrovská čísla, že si zaslouží hlubší srovnání.

V historických statistikách FORTUNA:LIGY zaujal vedoucí pozici Marek Matějovský, který se v sezoně 2015/2016 takříkajíc utrhnul ze řetězu a předvedl 2,68 tb/90 minut. Na druhém místě se nachází Bořek Dočkal a jeho 2,26 tb o ročník později. Jinak se ale ti nejlepší pravidelně pohybují „pouze“ okolo 1,2 tb.

Co se týče zahraničí, asi nikoho nepřekvapí, že za posledních pět let vládne celému fotbalovému světu Lionel Messi, který za 90 minut hry zvládne 3,2 tb, a to s železnou pravidelností každou sezonu. Loni na takové číslo dosáhl také Neymar a v ročníku 2016/2017 se totéž povedlo Alexisu Sánchezovi. Kangových 2,91 průnikovek z jeho premiérového ročníku v Srbsku je dvanáctým nejlepším údajem celosvětově! My víme, je to Srbsko, ale i tak...

Z hloubi pole nyní Kanga s mnohem vyšší frekvencí volí dlouhé přihrávky na 30 a více metrů, kterých rozdá 16/90 minut, tedy o 6 více než před svým příchodem. Změnil se také počet pasů do vápna – z 12,6 ve Zvezdě poklesl na 6,5 ve Spartě. Pokud jste se tedy sami sebe někdy ptali, jak by Gaboňanova hra vypadala v případě, že by jeho úkoly byly ryze ofenzivní, právě jsme vám předložili pádnou odpověď. Čímž si však v žádném případě nechceme hrát na někoho, kdo by týmům diktoval, jak mají zacházet se svými hráči. Každý trenér/sportovní úsek má o hře svého týmu a rolích, které by v něm měli hráči zastávat, svoji představu, a tak je to samozřejmě správně.

Tak to vidíte. Původně měl být tento blog o Spartě jako celku. Jako první nám však pod ruku přišel tak skvělý hráč, že se z původně šesti vytipovaných fotbalistů postupně stali tři a nakonec jsme se rozhodli ponechat veškerou pozornost pouze jemu. Ale nebojte, k původnímu plánu se v blízké budoucnosti určitě vrátíme.

Ačkoli má zahraniční skauting Sparty své mouchy, historie už mnohokrát ukázala, že chyby dělají i týmy mnohem zvučnějších jmen. Naproti tomu akvizice Kangy byla sázkou na jistotu a trefa. Pravda, pokud jde o celý kádr, v letenských řadách se sice aktuálně nachází hrstka hráčů, kteří objektivně nevyčnívají ani v rámci FORTUNA:LIGY, převažují v něm ale ti velice zdatní. A co teprve, až budeme mít průkazný vzorek dat na Adama Hložka...