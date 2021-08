Roglič dost padal, Bernala mám na Vueltě výš. Hirt má potenciál, ale...

Španělská Vuelta se ze všech tří Grand Tours jezdí jako poslední, ale říká se o ní, že je nejzábavnější. Etapy jsou kratší, nechybí řada horských dojezdů. Pořadí se často přelévá, loni to bylo dramatické až do poslední etapy. Očekávám zase hravý závod. Oproti Giru d‘Italia nebo Tour de France se nesází na pozvolnější průběh ve smyslu, že by první týden byly převážně roviny. Sobotní prolog byl nahoru dolů, následovala včerejší rovinatá etapa, ale dnes už závodníky čeká dojezd na kopec.

Obhájce celkového triumfu Primož Roglič hned v sobotu nikoho nenechal na pochybách, že bude výborně připravený, aby mohl usilovat o třetí vítězství v řadě. Závodníci na celkovou klasifikaci na to musejí být nachystaní od samého začátku, vždyť někteří jeho vyzyvatelé v časovce ztráceli. Dnes mohou Rogličovi konkurenti odpovědět.

Slovinec Roglič nebyl schopen dojet letošní Tour de France a nikdo moc nevěděl, co se dělo po jeho odstoupení, jak moc zranění byla vážná a jestli se stihl vrátit do plného tréninku. Ovšem na olympiádu byl výborně přichystaný. Ovládl časovku, která nebyla vůbec jednoduchá i kvůli okolnostem a opatřením.

Pro závodníky, již startovali na Hrách a nyní jsou na Vueltě, to může být náročné. Tom Pidcock vyhrál na olympiádě horská kola a hned na úvod Vuelty říkal, že tahle Grand Tour pro něj bude hodně tvrdá. Jednak se připravoval na horských kolech a zadruhé přiznal, že po zisku zlata trochu pařil. Jet Vueltu pro něj teď bude trochu vystřízlivění.

Největším konkurentem Rogliče je Egan Bernal. Kolumbijce bych tipnul na vítěze Vuelty, protože byl zcela dominantní na letošním Giro d‘Italia. Dopředu říkal, že letos pojede dvojboj Giro – Vuelta, takže měl dost času na přípravu. Na souboj Rogliče s Bernalem jsem nesmírně zvědavý.

Slovinec je dvojnásobným vítězem Vuelty, takže musí být brán jako favorit číslo 1, ale já osobně mám Bernala ještě o něco výš. Roglič měl v poslední době dost pádů. Letos na Paříž–Nice ve žlutém dresu spadl a přišel o vítězství. Na Tour de France byl jasným lídrem týmu Jumbo-Visma, ale měl znovu těžký pád. Dost často vyhrává, ale stejně tak jej občas dostihnou pády a odstoupení. Bernal mi připadá v plné síle.

Páté místo Pepy Černého v úvodní časovce je skvělá zpráva. Připravoval se na Vueltu, vypustil kvůli ní olympiádu. Když pomineme odskočeného Rogliče, tak měl v sobotu téměř vítězství na dosah. Poté, co jel loni výborně Giro a podepsal v Deceuninck-Quick Stepu, mu to výborně svědčí. Zlepšil se i hodně v kopcích, takže si myslím, že by mu Vuelta mohla strašně moc sedět. Je v super týmu a v ideálním věku, takže mu hodně věřím.

Zdeněk Štybar bude trochu neznámá. Je psychicky složité se stále vracet po těch strašných trablech, které ho provázely. Ale závoďáci DeceuninckQuick Step budou mít dost volnou ruku, takže jak Pepa Černý, tak Zdeněk Štybar by toho mohli využít.

Honzu Hirta znám z naší trojice nejmíň a je pro mě zvláštní závodník, protože si myslím, že jeho potenciál je neuvěřitelný. Aniž bych ho chtěl kritizovat, tak na mě působí trochu jako „mouchy, snězte si mě“. Připadá mi, že to je český závodník, který by mohl být na kterékoliv Grand Tour do deseti, kdyby měl srovnanou hlavu, třeba jako má Zdeněk Štybar.

On vždycky někde vylítne, v horách je neuvěřitelný, ale řekl bych, že v kariéře zůstává za očekáváním z pohledu obrovského potenciálu. Fanouškovsky bych ho chtěl vidět v desítce na Grand Tour, kam si myslím, že patří. Vuelta u něj bude ve znamení dalšího čekání, jestli mu to třeba všechno sedne a bude schopný buď atakovat vítězství v etapě v horách, nebo celkový výsledek pro svůj tým Intermarché-Wanty-Gobert.