Hráč pro Premier League? Ať se Tetteh raději soustředí na studium | iSport.cz

V průběhu minulé sezony vyplavala spekulace z Britských ostrovů – Benjamin Tetteh na radaru klubů z Premier League. Tehdy za sebou měl ghanský forvard velmi dobrý podzim (devět branek). Jenže od té chvíle se jeho produktivita výrazně smrskla a na přestup do Anglie to není. Za celé jaro a současný podzim má šest branek. Špatnou koncovku potvrdil i proti Příbrami.

Rodák z Accry dostal šanci v základní sestavě vůbec poprvé od zářijového derby se Slavií. Dosud měl pro sebe post hrotového útočníka uzmutý Libor Kozák. V Příbrami však trenér Václav Jílek udělal změnu a dal ghanskému forvardovi šanci, aby se ukázal.

U Litavky si mladý útočník vypracoval dvě gólové šance, ale ani jednu neproměnil. Jednou ho skvěle vychytal brankář Ondřej Kočí, podruhé zase jeho prudký projektil skončil na břevně. Proměnit alespoň jednu z těchto šancí, dohrávali by sparťané zápas v daleko větším klidu. Nestalo se. A také mu to Jílek po utkání vyčetl.

I kvůli Tettehově špatné koncovce se utkání dohrávalo v křeči, nervozitě, Příbram mohla kdykoliv udeřit a urvat pro sebe bod. Jílek však nebyl přehnaně kritický, jeho mužstvo přece jen nakonec vyhrálo, ale mluvil by stejným tónem, pokud by mu Příbramští sebrali body? „Benjamin je mladý hráč. Je mu teprve 22 let, takže nepředpokládám, že by v takovém věku měl být na svém výkonnostním vrcholu. V jeho případě je to všechno o tvrdé práci a přístupu. Vidím, že na sobě pracuje, po tréninku si přidává,“ zastal se svého svěřence.

Jenže nebyl to první a zřejmě ani poslední zápas, ve kterém Tetteh dokázal spálit obrovské šance. Ve studiu prvotřídní střelecké licence má stále co dohánět.

Příbram - Sparta: Tetteh se dostal přes Treglera a napálil břevno

Příbram - Sparta: Kočí vychytal Tetteha i dělovku Frýdka