Měla by Plzeň odvolat Vrbu? NE, dokud má motivaci, je ideální volba | iSport.cz

Lidská paměť je krátká, tak jen pro její osvěžení. Za to, kde nyní Plzeň je, vděčí Pavlu Vrbovi víc než komukoli jinému. Právě pod jeho vedením získala první dva tituly a dvakrát se dostala do Ligy mistrů, to on ji vytáhl z šedivé periferie mezi nablýskanou tuzemskou elitu.