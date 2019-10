Extraliga je málo? Kubalík, Pohl či Locke ukazují, jak český hokej vyklízí pozice | iSport.cz

Jejich cesta do zámořské NHL ale leccos naznačuje. Kempný byl dominantní extraligový obránce, ale musel absolvovat ještě sezonu v KHL, než dostal smlouvu od Chicaga.

Kubalíkovi nestačilo, aby dvakrát za sebou nastřílel nejvíc gólů v extralize, na jeho mladý věk skvělá vizitka. Musel jít do Švýcarska, tam nastřílet 25 kousků a k tomu vyhrát produktivitu. Právě tohle nastavuje zrcadlo české extralize.

V případě Kempného dokážeme pochopit, že výkony v KHL mají vyšší váhu než u nás. Ale už hůř se nám kouše, že kluby NHL pohrdnou dvojnásobným nejlepším střelcem ligy. A vezmou si ho až ve chvíli, kdy to samé předvede ve Švýcarsku. Další ukazatel toho, že vyklízíme místa mezi elitními hokejovými národy.

Nejde jen o kluby NHL. Petr Pohl dal před angažmá v extraligovém Zlíně přednost druholigovým německým Drážďanům! Pohlovi se evidentně v Německu po pěti sezonách v DEL zalíbilo. Ano, je to jen jeden hráč, nechci to generalizovat, navíc měl jít hrát do Zlína. Ale i tak. Napadlo by někoho, že si hráč raději vybere druhou německou ligu než českou extraligu? Vítejte v realitě.

A co Corey Locke? Měl být velkou útočnou posilou Pardubic, ale nakonec si angažmá v české extralize rozmyslel a raději šel dělat asistenta trenéra v týmu Guelph Storm v kanadské juniorské lize. V té lize, kterou tady opovrhujeme a prohlašujeme, že nám ničí mladé talenty. Ta liga, která historicky dodává nejvíce hráčů do NHL.

Když už jsme v Pardubicích, nebyl by to týden, aby se zase něco nedělo. Nejdřív měl odstavený Tomáš Rolinek potřebu převyprávět vývoj posledních dní ze svého pohledu formou videa. To umístil na facebookové stránky své manželky. Jediné, co této tvorbě chybělo, byly slzy na závěr.

V reakci na to, předseda představenstva a generální ředitel Martin Sýkora zveřejnil privátní konverzaci s Tomášem Rolinkem. Fiasko! Co ale nejvíc zaujme, že si udělal screen obrazovky uprostřed probíhající konverzace. Jako kdyby si říkal: „To se bude někdy hodit.” Kolik těch screenů asi má? A podle čeho vybíral, který zveřejnit? Jediné pozitivum je, že Martin Sýkora konečně na Twitteru utichnul.

Autor je expertem stanice O2 TV Sport