Southgate je konzerva bez plánu. Anglii chybí dispečer, přebývá nabubřelost

Pojďme si dosavadní vystoupení Anglie na turnaji zrekapitulovat. Na úvod to byla vydřená výhra 1:0 nad Srbskem. Ok, vstup do šampionátu bývá složitý, hraje roli nervozita. Teď už se favorit uklidní, namlouvali si všichni na Ostrovech. Asi jo, Bellingham a spol. se uklidnili natolik, že s „noblesou“ dokráčeli k plichtám s Dánskem a Slovinskem. Na postup to bohatě stačilo, ale předvedená hra se rovná totální blamáži. Když okatě hrajete s Dány na remízu a rezignujete na to, čemu se říká fotbal, to je něco pro anglické fanoušky.

Víte, jak označil někdejší kanonýr Gary Lineker jedno z vystoupení svých následovníků na turnaji? Slůvkem SHIT. Asi tak nějak to skutečně na hřišti vypadalo. Jediný z týmu, kdo se snažil v médiích poukázat na to, že Anglie skutečně nehraje dobrý turnaj, byl Southgate. Jakoby se ale sám pasoval do role obětního beránka. Kopejte do mě, já snesu během šampionátu všechno, jen ať se kluci soustředí na to svoje.

Tato sebedestruktivní taktika zatím anglickému trenérovi vychází, i když už byl Albion proti Slovákům nad propastí. Asi musíte mít žaludek na to, že po utkáních ve skupině jdete děkovat pod epicentrum anglických fans v hledišti a místo ovací se dočkáte pískotu a házení kelímků. Zcela očekávaný jev, ale do kabiny jakoby nespokojenost národa nedoputovala.

Kyle Walker se vyjádřil, že se mají všichni soustředit na to pozitivní, což je postup. Harry Kane šel do protiútoku v médiích líp než na hřišti, když se opřel do expertů jako Lineker, Alan Shearer, Rio Ferdinand a spol., když řekl, že současný tým kritizují ti, kteří se přímo podíleli na tom, že Anglie dlouhé roky nic nevyhrála.

Možná právě nedostatek sebereflexe je taky důvodem, proč Anglie neopanovala žádnou velkou akci od roku 1966. Tenkrát v čele s legendárním Bobbym Charltonem cinklo zlato na světovém šampionátu. Jinak trůn uniká i na kontinentálním měření sil. Jako bonus anglického sebevědomí se nechal slyšet před osmifinálovou bitvou se Slovenskem Jude Bellingham, že vlastně neví, proti komu budou hrát. Jasně, o favoritovi nebylo sporu, ale i kdyby čelili reprezentaci sultanátu Brunej, tak je určitý lidský respekt na místě.

Nehledě na to, že Slováci odehráli luxusní partii. Držení míče třeba bylo na straně Anglie, ale xG (očekávané góly) mělo vyšší Slovensko. Tým italského trenéra Franceska Calzony navíc působil živějším dojmem, když už se dostal k míči. To je naopak základní problém Garetha Southgatea číslo jedna. Má na starost spolek individualit, ale ten chlap postrádá schopnost, aby z nich udělal tým.

Vypadá to všechno už čtyři utkání po sobě jako snůška náhodných přihrávek, kdy dopředu neexistuje plán, jak by situaci měli dohrát. Všechno je na náhodu, bez agresivity či zrychlení. Přitom když už se ukáže Foden či Saka s ochotou přidat do kroku, soupeři ve skupině měli problém. Jenže vycházkové tempo tolik nebolí, že?

112. Víte, co tohle číslo znamená ve spojení s kvartetem Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden a Jude Bellingham? Je to počet gólů, který tento čtyřlístek nasázel v uplynulé sezoně ve všech soutěžích na klubové úrovni. Právě na tyhle chlapíky Southgate spoléhá nejvíc, ale na šampionátu se to nepotkává.

Možná Bellingham by snesl přísnější měřítka za dva góly i předvedenou mezihru, ale jinak je to veliká šeď. A Southgate tak většinou kouká u lavičky jako dítě, které zrovna otevřelo čokoládové vejce s překvapením. Jakoby snad čekal, že jeho hvězdy samy od sebe procitnou a začnou hrát lépe. Ono to takhle ale nefunguje.

Southgate je mezi kouči top týmů na EURO asi nejvíc konzervativní muž. Typický příklad je mladý záložník Kobbie Mainoo. Na Ostrovech se už pomalu s trochou nadsázky chystala petice, aby tam mládence z Manchesteru United pustil. Všichni viděli, že by měl dostat prostor místo Alexandra-Arnolda z formy i Gallaghera, nakonec Mainoo od začátku naskočil až proti Slovensku.

Rozdílový hráč Chelsea Cole Palmer vysedává na lavičce pořád, až proti Slovensku dostal i s prodloužením přes padesát minut. A co takoví Eze, Gordon, Toney nebo Watkins? Kane na hrotu působí často vyčpělým dojmem, neudělá krok navíc ve prospěch týmu, ale Southgateovi je snad fuk, že má na střídačce vlčáky, kteří mají taky vysokou kvalitu.

Sotva tam poslal v neděli Toneyho, hned vnášel útočník Brentfordu do obrany Slováků neklid a nakonec si i připsal asistenci u Kaneova rozhodujícího gólu.

V neposlední řadě je potřeba říct, že hra Anglie už nějaký ten pátek vykazuje jednu velkou bolest, se kterou se musí reprezentace potýkat. Premier League logicky láká největší fotbalové hvězdy. Tím pádem se domácí fotbalisté dostávají často do pasti a hru v top anglických klubech tvoří cizinci.

Díky borcům jako Ödegaard, De Bruyne, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rodri dokážou vyčnívat anglická tykadla. Jenže mozek typu De Bruyneho anglické reprezentaci momentálně chybí. Dispečer hry je nedostatkové zboží, proto se Angličané dostávají do situací, kdy si šolíchají míč na pětníku, koukají jeden po druhém a rozhazují ve finále rukama.

Od toho je tam ale Southgate, aby vytáhnul tým díky jeho silným stránkám. Proč třeba celý turnaj kope přes nohu Kieran Trippier? Devět z deseti útočných akcí zpomalí tím, že si zasekne balón na silnější dolní končetinu a obrana soupeře se mezitím zkonsoliduje. Přitom je řeč o hráči, který měl ze všech beků v Premier League nejvíce asistencí na gól. Celkem se jednalo o deset případů, což v dresu Newcastlu rozhodně není marná bilance.

Takových maličkostí, jako je Trippierova pozice na hřišti, však Southgate ignoruje celou řadu. Pochopitelně je pohoda v kabině taky důležitá, ale přeju si, aby v sobě probudil lídra a některé hvězdy bez formy posadil a dal na jejich místa dravce, kteří čekají na šanci. Pak by se možná na Anglii dalo zase koukat.