Výsledek MS do 18 let? Ano, vidět pozitiva. Ale nezapomenout na celek!

Lukáš Pařík v brance české hokejové reprezentace do 18 let na MS ve Švédsku • IIHF.com

Otec Jaromíra Pytlíka vede projekt Hockey Talent Academy, který je zaměřený na hráče od 14 do 18 let a má rozvíjet jejich dovednosti, přes léto pořádá kempy, kam jezdí profesionálové • Profimedia.cz

Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Gretzky Cupu výhrou 4:3 po samostatných nájezdech nad Śvýcarskem • Twitter.com/narodnitym

Čeští hokejisté do 18 let padli na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou vysoko 1:7 a o 5. místo si v pátek zahraje proti USA • Twitter.com/HlinkaMemorial

Čeští hokejisté do 18 let na úvod MS uspěli, Německo porazili 3:1 • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Čeští hráči do 18 let před startem úvodního zápasu na MS • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Překvapili, o tom není sporu. Bohužel jak v dobrém slova smyslu, tak v tom špatném. Reprezentace do 18 let ukončila svou pouť na mistrovství neslavně, přestože vzbudila v prvních duelech vlnu naděje a optimismu. Za aktivní pojetí a snahu si to otevřeně rozdat s favority jí patří dík. Vyloženě pozitivní linka však nesmí přebít fakt, že poslední dvě utkání ukázaly, že na elitní hokejový vlak už opravdu koukáme z hodně velké dálky. Pokud vůbec.

Nechápejte mě prosím špatně, i já jsem byl nadšený z toho, jak se parta Jakuba Petra na šampionátu prezentovala. Soudržně, nebojácně, navíc se systémem, který fungoval velice dobře. Díky tomu osmnáctka sehrála dva za sebou jdoucí duely s Finskem a USA, kde mohla a měla brát víc než jen bodík. Za výkony si to zasloužila.

Ale co na tom? Z přísně výsledkového hlediska je šampionát propadákem. Nesmí se stát, že ryze pozitivní náhled na tři úvodní povedené výkony překryje fakt, že v určitých chvílích zápasů si s námi ruský a kanadský celek dělaly, co se jim zamanulo. Výsledky 1:11 a 3:10 o tom ostatně vcelku dobře vypovídají. Dostat se do situace, že se i přes špatný konečný výsledek budeme chlácholit tím, že se národním týmům podařilo odehrát dobré zápasy ve skupině, je cesta do ještě většího marasmu.

Rozhodně nemám v plánu tímto textem, jakkoliv útočit do jednotlivých hráčů. Dlouhodobé hubené výsledky mládežnických reprezentací mají především co do činění se zkostnatělým a nefunkčním systémem v tuzemsku, který generuje mladíky schopné výkonů na hranici sebeobětování, ale neschopné ostatní celky přehrát hokejovou cestou. To, že Kanaďané z pěti šancí dají čtyři branky, a my jen jeden, není náhoda.

Co však osmnáctka kapitána Jakuba Šedivého ukázala, je přístup k utkáním, který by měl být použit v dalších šampionátech. Snaha o rovnou partii, spíše než o vykopání zákopu na obranné modré čáře s vírou, že to přinese alespoň schůdnou porážku. Jednak to ukáže pravý stav věcí, což může mnoha lidem ještě více otevřít oči. A také to i samotným hráčům dá daleko více do dalších kariér.

Protože, čert vem, že se nepostoupilo do bojů o medaile. Podobné turnaje by spíše měly fungovat jako zrcadlo, které mladíkům ukáže, na čem více zapracovat z vlastní vůle, aby se v seniorském věku mohli měřit s absolutní špičkou. A to je cíl, který před sebou nyní má i Petrova družina.