Začíná nejlepší liga na světě. Sparta s Priskem? Nedá se říct, že bude vše sluníčkové

BLOG KOMENTÁTORA ONEPLAY SPORT JANA HOMOLKY | Ne, neberte to jako ironii. Chance Liga zahajuje jedenáctou sezonu na obrazovkách Oneplay Sport, pro mě osobně jde o desátou. A za tu dobu mi přilnula k srdci. Jasně, v Evropě je pár kvalitativně odskočených soutěží, to dá rozum. Jenže žádná není tak sledována v našich hájích jako ta naše. A každý cítíme, kterak se za těch 10 let posunula.

Uhnízdila se mezi desítkou v Evropě, hraje se opět o přímou Ligu mistrů, diváci chodí, sledují, láká hráče ze světa, které posunuje a střílí za rakety a o kluby je zájem u opravdu movitých lidí. K tomu se s úspěchem implementovala kalibrovaná čára a nyní nabídneme také poprvé sobotní konferenční přenosy. Obecně jsme národ, a nejen my, který vidí dost věcí negativně, ale tohle všechno není opravdu málo.

Bylo by pro mě šokem, kdyby Slavia neobhájila titul. Může se to stát, ale že by někdo zdolal tenhle tým v konfrontaci na 35 zápasů se jeví spíše jako nepravděpodobné. Jediné, co by mohlo narušit cestu je nabitý podzim v Lize mistrů a tříštění sil. Jenže je tady zase výhoda na startu. Prvních sedm kol rivalové budou dávat síly a emoce do předkol, obhájce nikoli. To je klíčové období, kdy se dá mistr hodit do klidu.

Tradičně bude kousat Plzeň, na Spartu jsme asi všichni zvědaví. Nejde říct, že dorazil Priske a bude vše sluníčkové. Kádr na jména se výrazně nezvedl, ale opakovat bídné kolapsy a ztráty Sparta nebude a ani snad nemůže. A vzpomeňme na strastiplný začátek Dána před třemi lety v podobně porážky na začátku a posléze sérii pěti plichet.

Rozdíl mezi Slavií a Spartou se ztenčí, ale nějaký zůstane. Hned první dva zápasy mohou Spartě hodně pomoci jakožto i velmi ublížit. Jedete do Jablonce a Kazachstánu a není čas něco zkoušet. Tlak bude od začátku na výsledky enormní. Je tady samozřejmě obrozený Baník s ustáleným kádrem a rozpoložením dlouho nevídaným a v Ostravě s jídlem roste chuť.

Skvělý update může přijít ze středu a nižších pater tabulky. Liberec se zvedne podle jarních not, Karviná bude pálit ostrými a bavit útočným fotbalem, Hradci se vrátil Darida a nálada kolem klubu ve výroční sezoně je parádní stejně jako nadějeplné časy v Teplicích. Olomouc má na co navazovat, Dukla projela přestavbou, Jablonec udržel kostru zajímavého kádru.

Některé celky nečeká jednoduchá doba. To, co stačilo před pár lety na klidný střed, nemusí nyní znamenat zdaleka ani záchranu. Trochu se bojím o Boleslav a Bohemians a samozřejmě více o Slovácko. Tihle všichni nedávno nakoukli do Evropy a nyní se budou rvát o jiné pozice. I to ukazuje, že liga jde kvalitou obrovsky nahoru. Otazníkem je Zlín, který musí hrát na jeden až dva góly a Pardubice. Východočechy čeká brutální začátek a mohou hned nabrat vodu do pramičky.

Tohle všechno se ale může změnit během pár kol, někdo chytne lauf, druhý ponorku a karty se zamíchají. Občas slýchávám, že by se mělo hrát více v létě. Tohle je ale maximum možného, startuje se nejdříve, kdy je možné. Vložená letní kola vzhledem k předkolům těžko vykouzlíte a sedm kol do konce prázdnin je parádní zábavou na letní odpoledne a večery. Není na světě mnoho lepších věcí než večerní fotbal v teple pod světly s nějakou tou klobásovou konzumací. Prostě začíná nejlepší liga na světě.