Berdych: Konzervativní hvězda, co miluje tenisový život a jela jako stroj | iSport.cz

Zprvu nechtěl ten malý blonďatý klučina o tenise ani slyšet. S tátou Martinem rád vyrážel na lyže a obloučky mu šly skoro jak Stenmarkovi. Do přezkáčů by se obouval hned. Ale na kurty? No když to musí být, pokrčil rameny poslušně. Jindy naopak remcal. Kdyby jen tenkrát tušil… „Začínal jsem kolem pěti let a ani nevím, jak jsem to přežil. Rok to byl se mnou vážně problém,“ vzpomínal kdysi Tomáš Berdych. Muž, který má na kontě 13 titulů z turnajů ATP, ale teď se mu po dalším nepovedeném pokusu o comeback hlavou honí neodbytné myšlenky na definitivní odchod z první tenisové scény.