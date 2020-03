V Česku nehrají tenis jen holky. Davis Cup ukázal světlo na konci tunelu | iSport.cz

Vždyť si vezměte, že čeští muži chyběli v lednu na ATP Cupu, soutěži pro 24 týmů, v níž nastoupilo třeba Moldavsko, Gruzie či Norsko. Australian Open se poprvé po 38 letech hrálo bez českého zástupce. Když v listopadu na Turnaji mistrů oznámil Tomáš Berdych, že končí kariéru, ztratil domácí mužský tenis definitivně relevanci ve světě.

A bude ještě trvat, než ji získá zpět. Po době temna, kdy nebylo vidět skutečně žádné světlo na konci tunelu, je ale konečně důvod věřit.

Jiřímu Veselému bude letos 27 let, to už se hráči příliš nemění. Nelze doufat, že by vystoupal do sfér Dominika Thiema, svého velkého rivala z juniorů, kterého tehdy převyšoval. Rozhodně je však tenhle dvoumetrový kluk materiálem pro elitní padesátku žebříčku a podle současného vzmachu se zdá, že by tam mohl trvaleji zakotvit.

Veselého obrození se příznivě promítlo do výsledku Davis Cupu, ještě pár let bude určitě jeho lídrem. A vedle něj mohou růst další a na největší scéně se střetávat s elitní konkurencí.

Strašně důležitá věc, že i na příští sezonu nebude mít český Davis Cup starost se záchranářskými pracemi v baráži a mladí dostanou čas. Čeští kluci nemůžou spoléhat na záplavu volných karet do větších turnajů jako třeba Američané, lopotí se po malých akcích krůček po krůčku.

Daviscupový týden je pro ně nejbližší dostupnou inspirací i oknem do jiné dimenze. Nehledě na velké peníze, které někteří z nich v Madridu poprvé v životě vydělají a budou je moci investovat zase do sebe.

Český tenisový potěr má reálné ambice se ve špičce jednou usídlit. Loni bylo konečně o mladých slyšet na juniorských grandslamech, Jonáš Forejtek vyhrál singl US Open a s Jiřím Lehečkou debl ve Wimbledonu, Lehečka s Daliborem Svrčinou ovládli čtyřhru Australian Open.

Připočtěme k nim devatenáctiletého Tomáše Macháče či dvacetiletého Michaela Vrbenského a je tu slušná šance, že jeden či víc z těchto borců to trefí. Snad do padesátky, třeba do dvacítky.

Takhle rozdané karty neměl mužský tenis už dlouho.