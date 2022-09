EuroBasket jako turnaj k vzteku. Kde byl opravdový strop téhle generace?

Bez znalosti kontextu je to jasný neúspěch. Devátý tým poslední olympiády a šestý z MS 2019 ztratil svou pozici a na šampionátu starého kontinentu skončí za Polskem či Finskem. Ano, Satoranský a spol. na druhou stranu vydrželi na turnaji o tři hodiny déle než Nikola Jokič, to je ale spíš jen anekdota a důkaz, jak je evropský basket nepředvídatelný.

Tahle úspěšná generace posouvala hranice českého mužského basketbalu i díky kupě štěstí. Také s přispěním souběhu vstřícných okolností prošla před třemi lety na MS v Číně ze základní i osmifinálové skupiny. Loni se na tokijskou olympiádu kvalifikovala díky přetěžké střele Tomáše Satoranského z prodloužení s Kanadou.

„Říkali jsme si, jestli na stromě štěstí, který jsme v posledních letech tak očesávali, stačili dorůst nějaké plody,“ pravil manažer národního týmu Michal Šob ráno poté, co se tým dozvěděl diagnózu pravého kotníku Satoranského. Nebyla dobrá a jedno smolné došlápnutí z přípravného turnaje v Hamburku změnilo úplně všechno.

Připočtěme k tomu ještě covid Jaromíra Bohačíka krátce před Eurobasketem či svalové zranění v oblasti žeber u Víta Krejčího, které ho vyřadilo skoro z celé přípravy. Z jednoho z černých koňů na medaili se stal tým, který do posledního utkání bojoval o postup z pražské základní skupiny a odvracel obří průšvih.

Závislost téhle party na Satoranském je nezdravá. „Pokud je Tomáš aspoň šedesátiprocentní, tak jsme úplně jiný tým,“ uznal kouč Ronen Ginzburg. Jenže Sato šel první zápas proti Polsku po dvou týdnech bez tréninku a se zraněným kotníkem tak desetiprocentní.

Bylo evidentní, že tým, jenž si tak hověl v roli outsidera, svázala tréma i tlak před domácím publikem a vše drhlo. Až když se Sato sžil se svým handicapem a začal to být znovu on, uvolnila se česká síla. Ale bylo už příliš pozdě na to, aby se v osmifinále vyhnuli neporaženému Řecku a nadělili si mnohem přívětivější souboj s Ukrajinou či Chorvatskem.

Je k vzteku vědět, že na tomhle turnaji bylo evidentně na mnohem víc, což krásně demonstrovala nedělní strhující řež proti Greek Freakovi. Bylo by fascinující dozvědět se, kde byl opravdový strop tohoto týmu, na papíře nejsilnějšího v samostatné české historii.

Takhle jsme se jen dozvěděli, že je Tomáš Satoranský schopný jít až na hranici sebezničení, když má hrát za Česko. A že Češi umí skvěle pořádat velké sportovní akce, jelikož ani v berlínské Mercedes Benz areně nešlapalo všechno tak skvěle jako ve Vysočanech. A ani v šedesátimilionové Itálii nechodilo na EuroBasket tolik diváků jako v Česku.