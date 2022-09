Rozhodčí jako řečtí spojenci: 29:9 na šestky. A netrestaná hvězda Giannis

PŘÍMO Z BERLÍNA | Superstar bonus, hvězdné zacházení. Říkejme tomu, jak chceme, ale v berlínské Mercedes Benz areně nebojovali čeští basketbalisté pouze s řeckým soupeřem a jeho ikonou Giannisem Antetokounmpem. Aby EuroBasket po šokujícím pádu Srbů během tří hodin přišel o dva kluky z plakátu Nikolu Jokiče a Greek Freaka, to by byla morová rána pro turnaj a celou FIBA.

Už před jeho startem Jiří Welsch tvrdil. „Jedni z mých favoritů jsou Němci. Jsou velmi dobří a hrají doma, takže bude marketingově výhodné, aby se jim co nejvíc dařilo,“ naznačil. A pro celosvětový dosah akce je taktéž esenciální, aby na ní vydržely superhvězdy co nejdéle.

Pohled do statistik zápasu Řecko – Česko naznačuje, jak trojice sudích z Francie, Turecka a Lotyšska duel pojala. Česko spáchalo 24 faulů, Řecko pouze 17. Ještě nic tak hrozného, ale… Řecko házelo 29 trestných hodů, Česko pouze 9. Giannis Antetokounmpo stál na čáře trestného hodu dvanáctkrát a sám končil utkání jen s jedinou osobní chybou, zatímco se na něm vyfaulovali Patrik Auda a především Jan Veselý. „Bylo to všechno na hraně. Něco mu mohli písknout jako útočný fauly, jindy jsem tam byl zase pozdě,“ líčil druhý jmenovaný. A mnozí si mohli vzpomenout na poslední střet s Antetokounmpem na MS 2019, kde se proti českému týmu vyfauloval i kvůli několika potrestaným prorážením.

Sošný Řek hraje agresivně do koše, disproporce se v počtu faulů a střílených šestek dala čekat. Že bude až tak křiklavá, je však neobvyklé. „Nejsme jediný tým, který si na turnaji všímá, že některým hráčům se prostě dostává hvězdného zacházení. Byly tam sporné situace, se kterými nesouhlasíme,“ poukázal Ondřej Balvín.

Izraelský kouč v českých službách Ronen Ginzburg vyfasoval v zápase dvě technické chyby. Jedna byla naštěstí přičtena pouze lavičce a ne jemu osobně, takže nebyl předčasně vykázán z haly. „Není žádná tajemství, že FIBA rozhodčí nejsou tak dobří a někdy mají přílišný respekt před největšími hvězdami. Dnes měl Jan Veselý získat jedno nebo dvě prorážení, které na něj udělal Giannis. Problém taky byl, že oni stříleli 29 šestek a my 9. A v poslední čtvrtině, kdy se hrálo opravdu agresivně, tak dlouho neměli žádný faul, nebo pouhý jeden. Proto jsem dostal v závěru technickou chybu, chtěl jsem na to poukázat. Neřeknu, že jsme kvůli tomu prohráli, ale hrát s jiným soupeřem, tak by průrazy na nás pískli. Stejně jako jiné fauly,“ lamentoval Ginzburg po utkání, jemuž se po ostrém a neodpískaném střetu při nájezdu do koše zranil Tomáš Kyzlink a Tomáš Satoranský musel ve třetí čtvrtině na několik minut vystřídat, když hůř došlápl na zraněný pravý kotník, na který ho tvrdě poslala řecká obrana.

S tématem nezačal český kouč sám od sebe, jen odpovídal na dotaz. Hovořil klidně a vyrovnaně, ve svých letech už ví, jak „systém“ funguje.

Třeba tak, že v poslední čtvrtině, když se láme utkání, napískáte týmu rychlé fauly a soupeři dáte výhodu s každým dalším střílet trestné hody. V první půli stříleli Řekové 6 šestek, ve druhé 23. A aby to v konečné statistice nebilo tak do očí, v závěru zpřísníte metr i proti vítězům. Takže Řekům byly zapískané čtyři fauly v posledních třech minutách, když už dostali utkání pod kontrolu…

„Rozhodčí neměli stejný metr po celý zápas,“ všiml si kapitán Vojtěch Hruban. „Pískalo se normálně, a pak najednou Řekové hodně přitvrdili. V každém nájezdu tam bylo nějaké zatažení za ruku, nějaká sekera. A najednou se tyhle zákroky nepískaly. Ale měli jsme si s tím poradit líp,“ konstatoval Hruban.