Kaderka se nemůže vrátit, ale najde Výkonný výbor sílu ho odvolat?

Tvrzení titulku je konstatováním očividného, tak jednoduchá situace ale není. Ve vazbě může Ivo Kaderka strávit maximálně tři měsíce, ale co pak? Na základě zjištění policie je nepředstavitelné, aby ještě kdy vedl český tenis.

Podle zákulisních informací téměř všichni právníci obeznámení s případem mají za to, že bude Kaderka odsouzen. Jenže rozhodnutí soudu se jistojistě dočkáme až za dlouhé roky a presumpce neviny je silný institut.

Co tedy v mezidobí? Najde Výkonný výbor ČTS sílu Kaderku odvolat? Či už je páteční pověření Jana Stočese vedením svazu zároveň i odvoláním Kaderky? To by mohl být zajímavý právní spor.

Otázkou je, jak soudně šedesátiletý Kaderka se svým obřím egem současnou situaci vyhodnotí. Zda se stáhne do ústraní a bude se soustředit na vlastní obhajobu, či kolem sebe bude kopat a domáhat se zpět své funkce.

Jisté je jen jedno - ač je Výkonný výbor ČTS klubem jemu loajálních lidí, držet si Kaderku v křesle prezidenta by byla holá sebevražda tenisu v přímém přenosu.